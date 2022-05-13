KARDEMİR Kavşağı'nın yapımına başlanıyor - Son Dakika
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KARDEMİR Kavşağı'nın yapımına başlanıyor

13.05.2022 13:55
KARDEMİR Kavşağı'nın yapımına başlanıyor

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan KARDEMİR Kavşağı için çalışmalar tamamlandı.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan KARDEMİR Kavşağı için çalışmalar tamamlandı.

Vali Fuat Gürel, Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan ve karayolları mühendislerinden çalışmalar ve gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

Gürel, yaptığı açıklamada, Kastamonu, Zonguldak, İstanbul ve Ankara illerinin yanı sıra Karadeniz illerinin bağlantısını sağlayan D-030 ve D-755 yollarının kesişim noktasında bulunan KARDEMİR Kavşağı'na yakın bir zamanda ilk kazmanın vurulacağını söyledi.

Proje tamamlandığında vatandaşların daha güvenli ve standartları yüksek konforlu ulaşım imkanına kavuşacağını belirten Gürel, "Vatandaşlarımızın yaşadığı trafik yoğunluğu büyük ölçüde azalacak. Yakın bir zamanda ilk kazmayı vurularak çalışmalara başlanacak. 64 milyon lira proje bedelli KARDEMİR kavşak projesinin ilimize, ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, milletvekillerimize, karayolları teşkilatımıza ve emeği geçenlere destek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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GÜNDEM ÖZETİ / 11 Mayıs 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 11 Mayıs 2022

Karadeniz, Kastamonu, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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