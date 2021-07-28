Kardeş Eli Derneği, 17 ülkede 2 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı - Son Dakika

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı'nda 46 bin 842 kurban bağışını, 17 ülkede 2 milyon 94 bin 414 ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Kurban Şükürdür" sloganıyla başlatılan organizasyonda öncelik mülteci kampları, savaş, doğal afet ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, yetimhaneler ve okullara verildi.

Kardeş Eli Derneği ekipleri ve gönüllüleri, 17 ülke 172 bölgede gerçekleştirdikleri kurban çalışmaları kapsamında, 46 bin 842 kurban bağışını 2 milyon 94 bin 414 ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği ARGE ve Proje Direktörü Uğur Erkoca, yardıma ihtiyacı olan herkese ulaşmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Kurban Bayramı'nda, bağışçılar sayesinde ulaşan yardımlarla yüzleri gülümsettiklerini kaydeden Erkoca, "Kurban Bayramı hepimizin bayramı olsun diye, başta Türkiye olmak üzere Çad, Mali, Uganda, Gana, Zimbabwe, Etiyopya, Somali, Nijerya, Bangladeş, Sri Lanka, Arakan, Yemen, Gazze, Suriye, Ürdün ve Lübnan'da faaliyet göstererek birçok aileye umut olduk, binlerce haneye mutluluğu ulaştırmanın gururunu yaşadık. Yardımlarını eksik etmeyen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.