Kardeşinden Haluk Levent'e ağza alınmayacak küfür - Son Dakika
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Kardeşinden Haluk Levent'e ağza alınmayacak küfür

Kardeşinden Haluk Levent\'e ağza alınmayacak küfür
23.07.2026 09:04
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Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Berkant Acil'in cep telefonu incelemelerinde, sanatçı kardeşi Haluk Levent ile olan WhatsApp yazışmaları gün yüzüne çıktı. Soruşturma dosyasına giren kayıtlarda 29 milyon TL bedelli bir çek, küfürlü mesajlar ve 'Zodiac' isimli bir şahıstan gelen ağır tehditler dikkat çekti.

Şile Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Berkant Acil'in telefonunda yapılan incelemelerde, kardeşi Haluk Levent ile gerçekleştirilen para ve çek trafiğine dair WhatsApp mesajları tespit edildi.

29 MİLYON LİRALIK ÇEK

Soruşturma dosyasında yer alan kayıtlara göre, Berkant Acil'in rehberinde Haluk Levent'in numarası "Haluk Son7" ismiyle kayıtlı bulunuyor. Acil'in bu numaraya, üzerinde 20 Nisan 2026 tarihinde hesapta yeterli bakiye bulunması durumunda ödeneceği yazılı olan 29 milyon TL bedelli bir çekin ekran görüntüsünü gönderdiği belirlendi.

HALUK LEVENT: YELİZ HEPSİNİ HALLEDECEK

Mesajı ilettikten sonra Haluk Levent'i arayan ancak yanıt alamayan Berkant Acil'in, bu kez rehberinde "Haluk Son8" olarak kayıtlı diğer numaraya aynı çekle ilgili mesaj attığı saptandı. Bu mesaja dönüş yapan Haluk Levent'in ise, "New York'tayım. Yeliz hepsini halledecek" şeklinde cevap verdiği kayıtlara geçti.

HALUK LEVENT'E SİNKAFLI KÜFÜRLER

Sabah gazetesinde yer alan haberin detaylarına göre, bu görüşmelerden yaklaşık bir hafta sonra Berkant Acil'in kardeşinin, Haluk Levent'e "Senin şerefini s....." diyerek küfürlü bir mesaj gönderdiği tespit edildi.

ZODIAC'TAN KAN DONDURAN TEHDİTLER: DEVLET ONU ELİMDEN ALAMAYACAK

Dosyadaki en dikkat çekici yazışmalardan biri ise Berkant Acil ile "Zodiac" ismiyle kayıtlı yabancı bir telefon numarası arasında gerçekleşti. Zodiac isimli şahsın, Haluk Levent'i ve Ahbap Derneği'ni hedef alarak Acil'e gönderdiği mesajlarda şu ağır tehditler yer aldı:

"Selamun Aleyküm Beko. Baba telefona cevap ver önemli mevzu. Benim bir şeyi okumama gerek yok, o adama de yarın saat 19.00'a kadar geri dönmezse yedi sülalesini s.... sonra da paylaşımı, çekleri ile Ahbap üzerinden yaptıklarıyla bildireceğiz. O yarın bu işi bitirsin, adam gibi çözüme ulaştırsın. Sen abine benden çok selamlarımı ilet. Ona de ki neyse bir şey deme ben sana isim kullandım, kimleriz kimlerdeniz sen iyi biliyorsun. O Ahbab'ın millete verdiği çeklerini onun g.... s... ilet. Devlet onu elimden alamayacak ilk ben yiyeceğim onu."

Bu ağır tehdit mesajları üzerine Berkant Acil'in ise Zodiac'a, "Babacım kızıma ders çalıştırıyorum. Onun yanında konuşmam bunları. Sen arar aramaz Haluk'a yazdım. Dönerse bana aradığını söylerim" şeklinde yanıt verdiği belirlendi.

Haluk Levent, Güncel, Gündem, Şile, Son Dakika

Son Dakika Gündem Kardeşinden Haluk Levent'e ağza alınmayacak küfür - Son Dakika

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