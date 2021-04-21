Kargı Koyu'nda inceleme yapan CHP'li Öztunç: Halkın gücü karşısında hiçbir şey duramaz - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Muğla'nın Datça ilçesindeki Kargı Koyu'nda Hazine'ye ait 128 dönümlük arazinin Özelleştirme İdaresi'ne devredilerek, turistik tesis yapılmasını öngören imar plan değişikliğiyle ilgili, "Burayı buharlaştırmak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Halkın gücünün karşısında hiçbir şey duramaz. Halk isterse, gerekli mücadeleyi verirse bunu engeller" dedi.

Kargı Koyu'nda Hazine'ye ait 128 dönümlük arazinin Özelleştirme İdaresi'ne devredilerek, turistik tesis yapılmasını öngören imar plan değişikliğine tepkiler sürerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, beraberinde Muğla milletvekilleri Mürsel Alban ve Burak Erbay, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve bir grup partili ile bölgede inceleme yaptı. Datça'daki 128 dönümlük Hazine arazisine göz dikildiğini söyleyen Öztunç, "Burayı buharlaştırmak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Halkın gücünün karşısında hiçbir şey duramaz. Halk isterse, gerekli mücadeleyi verirse bunu engeller" diye konuştu.