Kargo ve Lojistik Zirvesi 25 Mayıs'ta başlıyor

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) başkanlığında 25-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Kargo ve Lojistik Zirvesi'ne (Post and Parcel Zirvesi) geri sayım başladı. Zirvede kamu yöneticileri ve hizmet sağlayıcı firmalar bir araya gelecek. Organizasyonla ilgili bilgi veren Yurtiçi Kargo Genel Müdürü ve KARİD Başkanı Fatih Önyol, bu organizasyonun Türkiye'de ilk defa düzenlendiğini, önümüzdeki yıllarda da devam ederek gelenekselleşeceğini ifade etti.

E-ticaretin yükselişi ile Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri haline gelen kargo ve lojistik sektörü, KARİD başkanlığında Post and Parcel International Summit'te bir araya geliyor. Kargo ve Lojistik İşletmecileri Derneği tarafından düzenlenen zirvede BTK'nın üst düzey yöneticilerinin yanı sıra, e-ticaret, otomasyon sistemleri, yeşil lojistik, e-ihracat, son kilometre lojistiği gibi birçok alanda faaliyet gösteren şirketlerin tepe yöneticileri yer alacak.

"DOLAYLI VE DİREK OLARAK MİLYONLARCA İNSANA İSTİHDAM SAĞLIYORUZ"

Organizasyonla ilgili bilgi veren Yurtiçi Kargo Genel Müdürü ve KARİD Başkanı Fatih Önyol, bu organizasyonun Türkiye'de ilk defa düzenlendiğini, önümüzdeki yıllarda da devam ederek gelenekselleşeceğini ifade etti. Son bir yılda hayata geçirdiği 10 milyar liranın üzerinde yatırımla sektörün dikkat çektiğine değinen Önyol, "Bugün 200 binden fazla çalışanıyla Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarımıza hizmet götüren Kargo ve Lojistik sektörü, tedarikçi firmalarını da göz önünde bulundurursanız milyonlarca insana istihdam sağlıyor. Sektörün 50 binden fazla aracı her gün yollarda yüzbinlerce kilometre yapıyor" dedi.

Sektörün Türk ekonomisine katkısının yüz milyarlarca liranın üzerinde olduğunu belirten Önyol sözlerine şu şekilde devam etti:

"Günümüzde kargo ve lojistik sektörü Ticaretin en önemli köprülerinden biri haline gelmiş durumdadır. Dolayısıyla bu sektörde yaşanması muhtemel sorunlar, ekonomimizde ciddi yaralar açabilir. İşte tam bu nedenle KARİD olarak sürekli sektörümüzü bilgilendirmek ve geliştirmek istiyoruz. Bu isteğin en önemli göstergelerinden biri de işte bu zirvedir. Bu bağlamda Kargo, kurye, e-ticaret firmaları ile onlara hizmet sunan tüm alt sektör temsilcilerini, 25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde Pullman İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek Post & Parcel Uluslararası Zirvesi'nde buluşturuyoruz. Bu buluşma sadece standların açıldığı bir zirve olmayacak. PPIS'te iki gün boyunca alanında uzman konuşmacılarla sektörün değişen yeni yüzü, beklentileri, gelişme alanları, yapay zeka ve otonom teslimat araçları gibi yeni teknolojilerle entegrasyonu ve sorunları masaya yatırılacak."

"ESNAFIMIZI LONDRA'YA, BERLİN'E, NEW YORK'A ULAŞTIRIYORUZ"

Geldiğimiz noktada Türk kargo ve lojistik sektörünün iç pazara sunduğu altyapısı, yük taşıma kabiliyeti ve olası krizlere uyum sağlayabilme kapasitesi, dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinden daha iyi noktaya ulaşmıştır. Lojistik gücümüz sadece sınırlarımız içerisinde gerçekleştirdiğimiz operasyonlardan oluşmuyor. Türk ticaretini dünyanın dört bir yanına taşıyoruz. Bu sayede, nasıl ki Kars'ta konuşlu bir peynirciye İstanbul'da satış yapabilme olanağı sunuyorsak, aynı şekilde o peynirci esnafımızı Londra'ya, New York'a, Berlin'e ulaştırıyoruz.

"4 MİLYAR E-TİCARET KARGOSU İÇİN HAZIRLANIYORUZ"

Ayrıca sektörümüzün geldiği noktayı daha iyi ifade etmesi bakımından sağladığımız katma değer hakkında biraz bilgi paylaşmak istiyorum. Kargo sektörü 2021 yılında sadece e-ticaret sektöründen kaynaklı 3 milyar 347 milyon adet siparişi tüketicilerle buluşturdu. Önümüzdeki yıl sektör beklentisi ise yüzde 40 artışla 4 milyar 685 milyon adete ulaşmak. E-ticaret kargolarının dışında bir o kadar da BtoB adını verdiğimiz işletmeler arası giden kargolar var. İşte bu artış beklentilerini sağlıklı bir şekilde karşılamak için; sektör ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen son bir yılda tam 10 milyar TL'lik yatırım gerçekleşmiş durumda. Artık eski kargo ve lojistik sektörü yok. Son birkaç yıl içerisinde tüm talepleri rahatlıkla taşıyabilecek kargo ve lojistik sektörünü oluşturduk. İşte bu yatırımları, çalışmaları yakından görmek isteyen, sektörümüzü tanımak isteyen her katılımcıyı 25-26 Mayıs tarihlerinde organizasyonumuza davet ediyoruz.