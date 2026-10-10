Karında iz bırakmadan ameliyat mümkün mü? Uzmanı anlattı - Son Dakika
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Karında iz bırakmadan ameliyat mümkün mü? Uzmanı anlattı

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Karında iz bırakmadan ameliyat mümkün mü? Uzmanı anlattı
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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Telal Doğruel, Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’ın konuğu olarak kadın hastalıkları cerrahisinde kullanılan V-NOTES yöntemini anlattı. Karında kesi yapılmadan gerçekleştirilebilen yöntemin özellikle rahim alma ameliyatlarında kullanılabildiğini belirten Doğruel, uygun hastalarda daha az ağrı ve daha hızlı iyileşme gibi avantajlar sağladığını ifade etti.

Kadın hastalıkları cerrahisinde kullanılan yöntemler, hastaların ameliyat sonrası konforunu ve iyileşme sürecini doğrudan etkiliyor. Bu alanda öne çıkan V-NOTES yöntemi, karında herhangi bir kesi açılmadan ameliyat yapılmasına olanak tanıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Telal Doğruel, yöntemin nasıl uygulandığını, hangi ameliyatlarda tercih edildiğini ve hastalara sağladığı avantajları değerlendirdi.

V-NOTES YÖNTEMİNDE KARINDA HİÇ KESİ YAPILMIYOR

Kadın hastalıkları cerrahisinde kullanılan V-NOTES yönteminin öne çıkan özelliği, karın bölgesinde kesi açılmadan ameliyatın gerçekleştirilebilmesi. Yöntemin temel avantajlarından birinin cerrahi müdahalenin daha az travmayla yapılması olduğunu belirten Op. Dr. Telal Doğruel, “V-NOTES yönteminde karında hiç kesi yapmıyoruz” dedi.

Cerrahide kesi boyutunun hastanın ameliyat sonrası konforunu etkilediğini vurgulayan Doğruel, “Ne kadar küçük kesi yaparsanız hastaya o kadar konfor sağlarsınız” ifadelerini kullandı.

Karında iz bırakmadan ameliyat mümkün mü? Uzmanı anlattı

RAHİM ALMA AMELİYATLARINDA ÖNE ÇIKIYOR

V-NOTES yönteminin kullanım alanlarına değinen Doğruel, rahim alma ameliyatlarının bu yöntemin öne çıktığı alanlardan biri olduğunu belirtti. Doğruel, “Rahim alma ameliyatı V-NOTES'un altın standardı” sözleriyle yöntemin bu alandaki önemine dikkat çekti.

DAHA AZ AĞRI, DAHA HIZLI İYİLEŞME

Ameliyat sonrasında hastaların günlük yaşamlarına daha hızlı dönmesinin önemli bir avantaj olduğunu belirten Doğruel, “Daha az travmayla hasta günlük yaşama daha hızlı dönüyor” dedi. Karında kesi yapılmamasının yara bakımı açısından da kolaylık sağlayabildiğini ifade eden Doğruel, “Yara olmadığı için pansuman yok, ağrı da çok daha az” diye konuştu.

V-NOTES HER HASTA İÇİN UYGUN MU?

V-NOTES yönteminin uygulanmasında hasta seçiminin önem taşıdığına dikkat çeken Doğruel, her hastanın durumunun ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Daha önce sezaryen veya farklı karın ameliyatı geçiren hastalarda yöntemin uygulanabilirliği, yumurtalık kistleri ve sarkma ameliyatlarındaki kullanım alanları da programda ele alındı.

OBEZ HASTALARDA AMELİYAT YÖNTEMİ NASIL BELİRLENİYOR?

Cerrahi yöntem seçiminin hastanın özelliklerine göre yapılması gerektiğini belirten Doğruel, obez hastalarda mümkün olduğunda açık ameliyattan kaçınmayı tercih ettiklerini söyledi. Doğruel, “Obez hastalarda mümkünse açık ameliyatı tercih etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

CERRAHIN DENEYİMİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

V-NOTES yönteminde başarılı sonuçlar elde edilebilmesi için cerrahın eğitimli ve deneyimli olmasının önemine dikkat çeken Doğruel, “V-NOTES için cerrahın deneyimi çok önemli” dedi. Yöntemin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Doğruel, “V-NOTES'un geleceği çok parlak” ifadelerini kullandı.

AmeliyatSon Dakika

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SON DAKİKA: Karında iz bırakmadan ameliyat mümkün mü? Uzmanı anlattı - Son Dakika
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