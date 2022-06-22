Karısının yüzünü falçatayla yaralayan sanığın yeniden yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Karısının yüzünü falçatayla yaralayan sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

22.06.2022 11:51
Karısının yüzünü falçatayla yaralayan sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde boşanma aşamasında olduğu karısının yüzünü falçatayla yaralayan sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verilen kararın istinaf tarafından bozulması nedeniyle yeniden yargılanmasına başlandı.

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde boşanma aşamasında olduğu karısının yüzünü falçatayla yaralayan sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verilen kararın istinaf tarafından bozulması nedeniyle yeniden yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Öztürkmen, müşteki Hanna Butym ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin bozma kararını okudu. Kararda, katılan ile ilgili yetersiz rapora dayanılarak hüküm kurulması, sanığın atılı suçu tasarlayarak işleyip işlemediğinin kararda tartışmasız bırakılması, gerekçeli karar ile hüküm arasında çelişki bulunması nedenlerinden dolayı kararın bozulduğu kaydedildi.

Taraf avukatları, bozma ilamıyla ilgili sonra ayrıntılı beyanda bulunacaklarını söyledi.

Cumhuriyet savcısı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin bozma ilamı doğrultusunda yargılamaya devam edilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Söz verilen müşteki Hanna Butym, şikayetinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Tutuklu sanık Mesut Öztürkmen de tutukluluktan dolayı mağdur olduğunu ifade ederek, tahliyesini istedi.

Mahkeme, mağdurun nöroloji bölümünde muayenesi ve yüz EMG tetkiki yapılarak temin edilecek raporların Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Dairesine gönderilmesine, mağdurun raporlarla birlikte Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Dairesine sevk edilerek, yaralanmasının yüzde sabit iz ve organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına karar verdi.

Sanığın tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mesut Öztürkmen ile Ukrayna uyruklu müşteki Hanna Butym'ın 5 Haziran 2018'de evlendikleri, sanık ile müşteki arasında geçimsizlik olduğu, bunun üzerine müşteki Butym'ın olay tarihi olan 15 Ocak'tan 5 ay önce evi terk ederek kendi yakınlarının yanına gittiği kaydedilmişti.

İddianamede, bu dönemde sanık Öztürkmen'in müştekiye ulaşamadığı, nerede olduğunu bilmediği, müştekinin de boşanma davası açtığı ve sanığın kendisine zarar vereceğini tahmin ettiğinden 3 ay süreli uzaklaştırma kararı çıkarttığı ifade edilmişti.

Sanığın olay günü falçata ile müştekinin yüz ve boyun kısmını kesmeye çalışarak öldürmeye teşebbüs ettiğine yer verilen iddianamede, bu nedenle sanık Öztürkmen'in, "eşini tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Mesut Öztürkmen'e, "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası vermişti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, alışveriş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karısının yüzünü falçatayla yaralayan sanığın yeniden yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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