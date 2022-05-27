Kars merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 zanlı adliyeye çıkarıldı - Son Dakika
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Kars merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 zanlı adliyeye çıkarıldı

27.05.2022 17:47
Kars merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 zanlı adliyeye çıkarıldı

Kars merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan bir şebeke üyesi 2'si kadın 15 kişi adliyeye sevk edildi.

Kars merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan bir şebeke üyesi 2'si kadın 15 kişi adliyeye sevk edildi.

Kars'ın Digor ilçesinde bazı kişilerce dolandırıldığını öne süren şahsın ihbarı üzerine, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, internet üzerinden irtibat kurdukları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla İstanbul, İzmir ve Mersin'deki 20 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 15 kişinin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve aralarında şebekenin elebaşı T.K'nin de yer aldığı zanlılar, güvenlik önlemleri altında Digor Adliyesi'ne gönderildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen zanlıların cumhuriyet savcılığındaki işlemleri sürüyor.

Operasyon kapsamında 64 ayrı suçtan poliste kaydı olan şebeke elebaşı T.K'nin de yer aldığı 2'si kadın 9 kişi İstanbul'da, 5 kişi İzmir'de, 1 kişi Mersin'de yakalanıp Kars'a gönderilmişti.

Kars merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 zanlı adliyeye çıkarıldı
Kars merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 zanlı adliyeye çıkarıldı
Kars merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 zanlı adliyeye çıkarıldı
Kars merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 zanlı adliyeye çıkarıldı
Kars merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 zanlı adliyeye çıkarıldı

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Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Cumhuriyet, Digor, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 zanlı adliyeye çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 zanlı adliyeye çıkarıldı - Son Dakika
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