Karşıyaka'da Alzheimer Evi Açıldı. Bülent Tezcan: "Bu Çalışmalar Birilerini Rahatsız Ediyor"

Karşıyaka Belediyesi, yapımını tamamladığı Alzheimer Evi'ni Dünya Alzheimer Günü'nde hizmete açtı. Açılış törenine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP'li belediyelerin ellerindeki bütçeyi en iyi şekilde kullanarak hizmet ürettiğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya da değinen Tezcan, "Hizmet edilmesinden huzursuz olanlar, uydurma bahaneler ile belediye başkanımızı adliye kapısında sıkıştırmanın peşindeler" dedi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından, Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi ve Ege Geriatri Derneği iş birliğinde hizmet üretecek olan merkez; önemli oranda ileri yaş nüfusun yaşamını sürdürdüğü ilçede önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Bahriye Üçok Mahallesi'nde bugün yapılan açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç, Bedri Serter, Özcan Purçu, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Serdar Koç, Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, meclis üyeleri, muhtarlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

TEZCAN: "SİYASETİN ANLAMI BUDUR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan siyasetin insana dokunan hizmetler üreterek yapılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Belediye başkanlarımızın, yerel yönetimlerimizin bütün olanakları en verimli şekilde kullanarak sosyal belediyeciliğin en etkin örneklerini gösterdikleri bu hizmet açılışları aslında bizim için siyaset yapmanın anlamını hayatın içinde tam da hak ettiği şekilde tarif etmenin bir yolu. Siyasetin bir çok boyutu var. Televizyonda ya da sosyal medyada siyasetin çoğunlukla kavga, çatışma ya da polemik tarafı dikkatimizi çekiyor, o tarafı belki daha çekici oluyor. Haberlerde, sosyal medyada buna odaklanıyoruz. Aslında siyasetin merkezinde olması gereken tam da bugün, burada yaptığımızdır. Hizmet üretmek, insana dokunmak, ihtiyacı gidermektir. İmkanları bir araya getirerek toplum yararına bir şeyler üretebilmektir. Üretmeyi unuttuk, hazırı tüketmeyi alışkanlık haline getiren bir toplum olduk ya da önemsememeye alıştık. Rantçılığın çok fazla pirim yaptığı günlerden geçiyoruz. 9 ay içinde bütçeden 205 milyar faiz ödenmiş; eğitime, sosyal hizmetlere harcanandan kat be kat fazla. 85 milyon nüfusumuz, milyonlarca çocuğumuz var. Okul öncesinden tutun ilkokul, ortaokul lise ve milyonlarca yaş almış büyüğümüz var. Bütün bu süreç içinde devletin bütçesini birileri bir şekilde hesap etmeden harcıyor olabilir ama bizim belediyelerimiz halkın kendilerine emanet ettiği bütçeyi zerre harama göz dikmeden, her damlasına dikkat ederek böyle hayırlı işler için kullanmaya özen gösteriyor ve yaparsanız oluyor. Biz de siyasetin bu güzel yanını yerel yönetimlerimizin açılışlarında görmekten mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz, omuzlarımız dik oluyor; teşekkür ediyoruz, emeğinize sağlık başkanım."

"YEREL YÖNETİMLERİMİZ SEFERBER OLUYOR"

CHP'li belediyelerin kendilerine ayrılan bütçeleri en iyi şekilde hizmet üreterek şeffaf bir biçimde kullandıklarını dile getiren Tezcan, bu çalışmaların ivedilikle devam edeceğini vurguladı. Tezcan şunları söyledi:

"Bugün Karşıyaka Belediye'miz Alzheimer Evi ve anaokulu olmak üzere iki açılış yaptı. Biri çocuklarımız diğeri yaş almış büyüklerimiz ile ilgili. Sosyal devlet tam da bu; insanı merkezine alan, insana hizmet eden ve ayrımcılık yapmadan onunla ilgili planlamayı doğumdan ölüme kadar bir bütün halinde ele alandır. Karşıyaka Belediyesi de bu iki örnekle bunu göstermiştir. Sosyal devlet kamusal kaynakları insanın mutluluğu için bir yerde planlayıp adaletli dağıtır. Bizim toplumda yoksullaşmanın, gelir adaletsizliğinin, çatlamaların bu kadar arttığı bir dönemde yerel yönetimlerimiz bütün imkanları kullanarak halkın emanet ettiği bütçeyi şeffaf bir şekilde insan için harcamanın bin bir maharetli yolunu gösteriyor. Bu hizmetlerimiz devam edecek, bu çalışmalar birilerini rahatsız ediyor olabilir. Buraya İstanbul Belediye Başkanı'mızın duruşmasına katıldıktan sonra geldim. Hizmet edilmesinden huzursuz olanlar uydurma bahaneler ile belediye başkanımızı adliye kapısında sıkıştırmanın peşindeler. Bu hesapların hiçbir şey ifade etmeyeceğini biliyoruz, belediye başkanlarımız hizmete odaklandı. 11 büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimizde seferberlik yürütüyoruz ve biliyoruz ki bu millet kendisini kucaklayanı kucaklamasını bilir. Kendisine dokunana karşılığını vermesini bilir. Bugün yerel yönetimlerimizdeki anlamlı dokunuşları milletimizin vereceği yetki ile bütün Türkiye'de 85 milyona dokunabilmenin yolunu açacağız; bu milletin bütçesini bu milletin evlatlarına, büyüklerine sadece bugünü değil yarını için de barış içinde, refah içinde, huzurlu bir Türkiye kurmak için seferber edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"GİTTİKÇE AĞIRLAŞAN BİR PROBLEM"

"Bugün bizim için gurur günü" diyerek konuşmasına başlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise Alzheimer hastalığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Bugün çok önemli gördüğümüz, toplumdaki çok önemli bir yaraya bir parça da olsa çare ürettiğimize inandığımız bir projenin açılış günü. Alzheimer hastalığı ülkemizde yaşanan pek çok benzer kronik hastalığın bir örneği ama maalesef son 20 yılda ağırlaşan halk sağlığı ve sağlık problemi içinde gittikçe büyüyen bir sorun alanı haline dönüşmüş hastalıklardan biridir. Nüfusumuz yaşlanıyor, bununla paralel olarak Alzheimer hastalarının sayısı da artıyor ama bu hastalıkta beklenenden daha fazla bir artış var. Bunun nedenleri henüz anlaşılabilmiş değil ama çevre sorunları ile bağlantılı olabileceği söyleniyor. Ama neden her ne olursa olsun tüm dünyada özellikle nüfusu yaşlı olan ülkelerde gittikçe daha ağır bir problem haline geliyor. Bu hastalıkla ilgili farkındalık maalesef toplumumuzda yeterli düzeyde değil. Bu hastalık saptanması gereken dönemde saptanamıyor, bunun en önemli nedeni de hastalığın tanınmaması. Saptandığı zaman da ne yazık ki bir şey yapılamaz hale geliyor. Halbuki erken dönemde saptandığında uygulanacak terapi ve tedavilerle ilerlemesinin yavaş olduğuna dair kuvvetli bir kanaat var."

"İŞTE O GÜVENİLİR ADRES BURASI"

Karşıyaka'ya kazandırılan bu tesisin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Başkan Tugay konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün tahminen Karşıyaka'da 7 bin civarında Alzheimer hastası olduğu söyleniyor. Buna karşı bir şeyler yapmak zorunda hissettik. Benzer örneklerini de inceledikten sonra 'Bu alanda çalışma yapmalıyız' diyerek yola çıktık ve çok kısa bir sürede bu binanın yapımını gerçekleştirdik. Aslında mesele bina yapmak değil, o binanın içinde yapılanlardır. Biz bu anlayışla Alzheimer Evi'ne hapsedilmiş bir çalışmayı değil bütün Karşıyaka'ya yayılmış bir farkındalık eğitim, bakım ve destek çalışması yürütmeyi düşünüyoruz. Her Alzheimer hastasının evi bizim için bir çalışma alanı olacak. Öyle zamanlar oluyor ki insanlar hastalarını kısa süreli de olsa emanet edecekleri güvenli bir adres arıyorlar, işte o adres burası olacak. Bu tesisin hastalara, hasta yakınlarına çok değerli yardımları olacağına yürekten inanıyorum. Buranın oluşmasına katkı koyan tüm çalışma arkadaşlarıma ve Alzheimer Derneği'ne çok teşekkür ediyorum; Karşıyaka'mıza hayırlı olmasını diliyorum."

"EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şube Başkanı Belgin Karavaş ise şöyle konuştu:

"Yaklaşık 10 yıldır Karşıyaka'da belediyemiz ile iş birliği içinde halkımızı bilgilendirme çalışmaları yaptık. Pandemi öncesinde Karşıyaka Belediye Başkanı'mız ile yaptığımız 21 Eylül Alzheimer etkinliklerimiz ile birlikte Cemil Başkanı'mızın gündüz bakım evi konusundaki isteği ve çabasını çok yakından gördük, çok sevindik. Bugün Karşıyaka'da Alzheimer hasta ve hasta yakınları için bir umut yeşermektedir; Cemil Başkanı'mız, Belediye Başkan Yardımcı'mız Özlem Ceylan'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

SAĞLIK, BAKIM VE EĞİTİM

Bahriye Üçok Mahallesi'nde 5 katlı olarak inşa edilen Karşıyaka Belediyesi Alzheimer Evi'nde, 650 metrekarelik kullanım alanıyla Karşıyaka sınırları içerisinde yaşayan hastalara ve yakınlarının yaşam kalitelerini artırmaya yönelik hizmetler sunulacak. Tıbbi, psikolojik ve sosyal hizmetlerin de verileceği merkezde Alzheimer konusunda farkındalık yaratmaya yönelik faaliyetler ile hasta yakınları, bakım verenler, sağlık ve bakım profesyonellerine yönelik eğitimler de planlanacak.