Kartal Ankara'da, kulağı İzmir'de!

Süper Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçı kazanıp Sivasspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Siyah-beyazlıların beklediği senaryo gerçekleşir ve Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezası onanırsa, Beşiktaş önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Geride kalan 33 haftada 59 puan toplayan siyah-beyazlılar, ligi ilk 4 sıra içinde bitirmeyi garantilerken, takımda hedef son maçı kazanıp, Göztepe deplasmanına gidecek olan Sivasspor'un puan kaybetmesini beklemek olacak. Beşiktaş'ın beklediği bu senaryonun gerçekleşmesi halinde siyah-beyazlı ekip ligi 3. sırada tamamlamayı başaracak. Trabzonspor'un Avrupa'dan men edilme kararının CAS'ta onanması halinde Beşiktaş, önümüzdeki sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkına sahip ikinci kulüp olacak.

Beşiktaş'ta 6 eksik var

Ligde 36 puanı bulunan ve kümede kalmayı garantileyen Gençlerbirliği'nde bu maç öncesinde Polomat'ın cezası bulunuyor. Beşiktaş'ta ise tam 6 oyuncu forma giyemeyecek. Korona virüs protokolleri nedeniyle sezonu kapatan Adem Ljajic ve Umut Nayir'in yanı sıra cezalı olan Lens ve Caner Erkin, Ankara'ya götürülmeyecek. Fenerbahçe derbisinde ayağına aldığı darbe nedeniyle tedavisine başlanan ancak ligin son maçına yetişemeyeceği için sezonu kapatarak takım arkadaşlarıyla vedalaşan Boateng de forma giyemeyecek olan bir başka isim. Fenerbahçe maçında cezasını tamamlayan N'Koudou ise Gençlerbirliği karşısında oynayabilecek. Öte yandan hafta içinde Lille yönetimiyle görüşen ve Beşiktaş'tan 1 milyon Euro alacağına karşılık bonservisini alan Burak Yılmaz da Ankara'da olmayacak. Fransız ekibiyle 2 yıllık anlaşmaya varan golcü futbolcunun Gençlerbirliği maçı öncesi takım arkadaşlarıyla vedalaşacağı öğrenildi. 35 yaşındaki forvet bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 25 maça çıkarken, attığı 13 golle siyah-beyazlı takımın en önemli gol silahı oldu.

Beşiktaş üstün

İki takım bugüne kadar 118 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Beşiktaş'ın rakibine karşı 69-14 üstünlüğü bulunuyor. 35 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ankara'da oynanan maçlarda da Beşiktaş üstün. Başkent'te karşı karşıya gelinen 58 maçta Beşiktaş 30 galibiyet alırken, Gençlerbirliği sahadan 11 kez galibiyetle ayrılmayı başardı. 17 mücadele ise berabere bitti. Eryaman Stadı'nda yarın saat 21.00'de oynanacak olan mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını ise Cemal Yılmaz ve Samet Çavuş yapacak. - İSTANBUL