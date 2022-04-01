Kartal Belediye Başkan Gökhan Yüksel, 1000 günlük icraatlarını paylaştı - Son Dakika

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, göreve geldiği 31 Mart 2019'dan 31 Mart 2022 tarihine kadar olan 1000 gün içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalar ile projeleri paylaştı.

'1000 Günlük Sunum' adı ile gerçekleştirilen program kapsamında Kartal'da bulunan muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere toplumun her kesimi ile yapılan planlama doğrultusunda bir araya gelen Başkan Yüksel, müdürlüklerin çalışmalarını anlattı.

Göreve geldiğimiz 2019 Mart ayından bu yana, pandemi, ekonomik sorunlar ve enflasyon gibi olumsuz koşullara rağmen yoğun bir tempo ile çalışıyor, vizyon projelerimizi teker teker hayata geçiriyoruz diyen Başkan Gökhan Yüksel; Çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik hayata geçirdikleri projelerin yanı sıra, ilçede altyapı ve üstyapı gibi kangren haline gelmiş sorunlara Kartal Belediyesi ve İBB koordinasyonu ile çözüm getirdiklerini ifade etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in "Katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile komşularımızın, muhtarlarımızın, esnafımızın beklenti ve isteklerini ön planda tutarak projelerimize hayat verdik" dediği çalışmaların satır başları ise şöyle;

KREŞLERDEKİ ÖNCÜLÜĞÜMÜZÜ YENİLERİNİ AÇARAK TAÇLANDIRIYORUZ

Türkiye'nin en çok kreşine sahip ilçe belediyesi olarak kreşlerimizin sayısıyla beraber niteliğini de artırmayı sürdürüyoruz. İlçemizde 2 yeni kreş daha açtık. Ayrıca İBB ile Karlıktepe, Yunus ve Hürriyet Mahallesi'nde 3 yeni kreşimizi eğitime kazandırdık.

Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi'nde ise beslenmeden kreşte kullanılan malzemelere, her ayrıntı alerji hastası olan çocuklar için özel olarak tasarlandı. 4 adet derslik, çok amaçlı salon, oyun alanları ve yemekhanesiyle çağdaş bir kreşi daha ilçemize kazandırıyoruz.

Çocuklarımızın erken yaşta trafik eğitimi alabileceği bin metrekare büyüklüğündeki Trafik Eğitim Parkımızı hayata geçirdik. Yalı Mahallemizde bulunan Trafik Eğitim Parkımızda, 4-12 yaş arası çocuklarımızın erken yaşta trafik kurallarını öğrenerek bilinçli bireyler olarak yetişmesini amaçlıyoruz.

KADIN DANIŞMA MERKEZİ İLE KARTALLI KADINLAR ARASINDAKİ DAYANIŞMA AĞI GÜÇLENİYOR

Kadın ve çocukların ruhsal ve fiziksel bütünlüğünün korunmasına yönelik faaliyetleri yürütmek, kültürel ve ekonomik bakımdan destekleyici çalışmaları gerçekleştirmek adına belediyemiz bünyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nü kurduk.

Kadın Danışma Merkezimiz; kadınlara, çocuklara ve ailelere yönelik psikolojik, hukuki vb. alanlarda sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, sosyologlar, pedagoglar ve gerektiğinde hukukçular ile danışma desteği veriyor.

RIFAT ILGAZ EĞLENCELİ ÇOCUK KÜTÜPHANESİ ÇOCUKLARIN YENİ GÖZDESİ

Kütüphanemizde çocuklarımız için eğlenceli bir bahçe, akıl oyunları alanı, okuma salonu ve satranç masaları bulunuyor. Açıldığı günden bu yana düzenlediğimiz çocuk şenlikleri gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapan kütüphanemiz binlerce çocuğumuzu misafir ediyor. Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanemiz, bu alanda gösterdiği başarılardan dolayı Tarihi Kentler Birliği'nden ödül aldı.

Farklı branşlarda düzenlediğimiz 105 kursta, 7 bin 19 öğrenciye eğitim verdik. Sanat Akademimiz bünyesinde, Kartal'ın en özel yeteneklerinin bir araya geldiği Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nı kurduk.

Belediyemizin Satranç Akademisi'nde toplam bin 478 öğrenci eğitim aldı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitim alan öğrenciler, düzenlenen 24 resmi turnuvada 86 derece elde etti. Öğrencilerimiz, İstanbul Okullar Arası Online Satranç Turnuvası'nda ise toplamda 35 derece elde etti.

Kartal'da faaliyetlerini sürdüren 75 spor kulübüne destek olmayı sürdürüyoruz. Birçok farklı branşta sağladığımız spor eğitimlerinden toplam 3 bin 618 öğrencimiz faydalandı. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde toplam 718 saat boyunca komşularımızla açık havada 'Sağlıklı Yaşam Bilinçli Spor' egzersizleri düzenledik.

EĞİTİM ODAKLI, GENÇLERİ İLE BİRLİKTE GELİŞEN BİR KENT

Kartal Akademi; çağdaş ve kaliteli eğitim anlayışı ile eğitimde fırsat eşitliği ilkesini esas alarak çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik faaliyetlerini büyütmeye devam ediyor.

Mustafa Necati Eğitim Merkezimiz 5 derslik, 1 kütüphane ve alanında uzman öğretmenlerimizle lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz kurs hizmeti vermeye başladı. TYT/AYT sınavına hazırlanan 300 öğrenci ve LGS sınavına hazırlanan 100 öğrenci ücretsiz eğitim imkanı ile buluşuyor.

400'ü aşkın öğrencimize ev sahipliği yapacak olan Mustafa Necati Kız Yurdumuzun çalışmaları ise devam ediyor. Yurdumuz; etüt salonu, yemekhane, fitness salonu, kantin, revir, mutfak, çamaşırhane ve ütü odası gibi birçok fonksiyona sahip olacak.

'HANGAR' PROJESİ İLE KARTAL BİLİM VE TEKNOLOJİNİN MERKEZİ OLACAK

Kartal'da bilim ve teknolojinin merkezi olacak 'Hangar Fabrika' projemiz ile Kartallı çocuklarımıza, gençlerimize ve teknoloji dünyasına yeni merkezimizin müjdesini verdik.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile ortak bir protokole imza attık. Bu kapsamda geniş katılımlı ve kapsamlı 'Kartal Bilim ve Teknoloji Merkezi' Proje Tanıtım Toplantısı'nı gerçekleştirerek çalışmalara resmen başladık. Robotik kodlama, yazılım geliştirme ve yapay zeka gibi teknoloji ve bilim dünyasının birçok alanında yeni imkanlar yaratacağız.

KİMER İLE 168 bin 435 HANEYE VE 2 bin 125 ESNAFIMIZA ULAŞTIK

Göreve geldiğimiz ilk günlerde "Mahallemi Dinliyorum" organizasyonuyla 20 mahallemizde komşularımızla buluşarak yol haritamızı hep beraber çizdik. Komşu İletişim Merkezimizi faaliyete geçirdiğimiz günden bu yana 400 bin 69 çağrı gerçekleştirildi ve toplam 238 bin 812 başvuru kayıt altına alındı. Saha Çözüm Hareketimiz ile 178 günde; 194 cadde ve 2 bin 62 sokakta, 168 bin 435 haneye ve 2 bin 125 esnafımıza ulaştık.

YEŞİLİ İLE NEFES ALAN KARTAL

Sağlıklı havası ile nefes alan ve doğa ile uyumlu bir Kartal için yeşil alanlarımızın ve parklarımızın sayısını artırdık. İlçemize 63 bin 292 metrekare yeni yeşil alan kazandırdık. 27 bin 636 metrekare yeşil alanın bakımını yaparak yeniledik. 19 yeni park yaptık, 17 parkımızı da yeniledik.

Yakacık Çarşı Mahallesi'nde yer alan Bayram Demirkol Parkı 2. Etap projemizde yaklaşık 16 bin metrekare alanda peyzaj düzenlemesi planlıyoruz. Rekreasyon alanında piknik alanları ve yürüyüş alanları olacak.

KARTAL'A İLK AŞEVİ VE GIDA BANKASI'NI KAZANDIRDIK

Aşevi, ihtiyaç sahibi komşularımızın günlük sıcak yemek ihtiyacını karşılayacak. Aşevimiz 635 metrekare net alandan oluşuyor. Aşevi günlük binlerce komşumuza sıcak yemek dağıtma kapasitesine sahip olacak.

Gıda Bankası, ihtiyaç sahibi komşularımızın kuru erzak ve temel gıda ihtiyaçlarına destek olacak. Gıda Bankamız 300 metrekare net alandan oluşuyor. Ayrıca 700 metrekare büyüklüğünde bir depolama alanı da yapıyoruz.

SPORDA TESİSLEŞME ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

Atalar Mahallesi'nde bulunan toprak sahayı yeniden düzenleyerek 4 bin 500 metrekare büyüklüğünde bütüncül bir spor tesisi haline getirdik. Tesiste bin 900 metrekare büyüklüğünde spor sahası, 254 m uzunluğunda yürüyüş parkuru, 167 metrekare çocuk oyun alanı, 670 metrekare yeşil alan ve 49 metrekare alana sahip Gezegen Kafe (Merkür) yer alıyor.

Dragos Su Sporları İskelesi'nde yaklaşık bin 500 metrekarelik alanı yeniden düzenleyerek tam donanımlı bir su sporları tesisi haline getirerek komşularımızın hizmetine sunduk. Dragos Su Sporları Merkezimiz; deniz, rüzgar ve yelken sporlarında her yaştan komşumuza ücretsiz eğitim veriyor. 785 öğrenciye kürek, 315 öğrenciye kano eğitimi verildi. 3 dönem süren yelken eğitiminde her dönem 40 Kartalı çocuğumuz yelken eğitimi aldı.

KÜLTÜR SANAT İLE YÜKSELEN KENT ANLAYIŞI

Kartal Belediyesi olarak 1000 günde 143 konser gerçekleştirdik. Tiyatro, sinema, sergi, yarışma, fuar, festival, eğitim çalışmaları, sanat atölyeleri, panel, konferans, seminer ve söyleşiler olmak üzere toplam 833 etkinliğe imza attık. Masal Müzemizi 134 bin 790 komşumuz ziyaret etti.

GEZEGEN KAFELER İLE UYGUN FİYATLI YEME İÇME İMKANI YARATTIK

'Gezegen Kafe' olarak 4 sosyal tesis açarak komşularımız için uygun fiyatlı yeme içme mekanları yarattık. Gençlerimizin ders çalışıp kaliteli zaman geçirebildiği, tüm komşularımızın sınırsız kablosuz internete erişebildiği ve bazı bölümleri kütüphane konseptine sahip olan sosyal tesislerimizi hizmete açtık.

Jüpiter: Mehmet Ali Büklü Tesisi

Satürn: Bayram Demirkol Tesisi

Merkür: Atalar Spor Tesisi

Neptün: Sanat Kafe

ÇEYREK ASIRLIK SORUNLARA İBB İLE ORTAK ÇÖZÜM

25 yıllık altyapı sorunlarımızı İBB ve İSKİ ile gerçekleştirdiğimiz ortak çalışma sonucunda çözüme kavuşturduk. Altyapımızı 4 kat büyüttük. Yağmur suyu sistemi ile atık su sistemlerini ayrıştırdık. Kartal'dan Marmara Denizi'ne atık su dökülmüyor, sahilimiz kirlenmiyor. Soğanlık'ta altyapısı olmayan 14 sokak ve caddenin başta yağmur suyu kanalları olmak üzere altyapı çalışmalarını tamamladık.

Tüm mahallerimizde 213 cadde ve sokağımızda 95 bin ton asfaltlama çalışması gerçekleştirdik. Tüm mahallerimizde 197 cadde ve sokağımızda bin 225 adet aydınlatma direği yaptık. İlçemiz genelinde 179 adet engelli rampası yaptık. 803 adet yağmur ızgarası yaptık. 5 bin 861 adet yağmur ızgarasının bakım ve temizliğini gerçekleştirdik.

İBB ile birlikte ilçemizdeki önemli caddelerde altyapı, yol, kaldırım ve çevre düzenlemeleri yaparak caddelerimize prestij katıyoruz.

NEYZEN TEVFİK VE ŞİFA HAMAMI MEYDANLARI KARTAL'IN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK

İBB ile ortak çalışmalarımız kapsamında Neyzen Tevfik Meydanımızı yenilemeye başladık. Yenileme projemiz tamamlandığında meydanımız birçok yeni fonksiyon kazanacak; açık otopark hizmete girecek. Toplam 5 bin metrekare meydan ve 9 bin 543 metrekare yeşil alana sahip olacak. Bin metrekare etkinlik ve seyir basamakları alanı yer alacak.

Üç mahallemizin kesişim noktasında bulunan 11 dönümlük meydanımızı komşularımızın hizmetine açtık. Komşuluk ve Dayanışma Meydanımızdan her gün binlerce komşumuz faydalanıyor. Komşuluk ve Dayanışma Meydanımız aynı zamanda birçok kültür sanat etkinliği ile mahalle etkinliklerimize de ev sahipliği yapıyor.

18 bin 336 metrekare büyüklüğündeki yeni bir meydanı ilçemize kazandırıyoruz. Uğur Mumcu Kent Meydanı'nın 8 bin metrekaresi yeşil alan olacak. Meydan; konser alanı, pazar alanı, e-spor merkezi, çok amaçlı salonlar ve sergi alanı gibi fonksiyonlara da sahip olacak.

YALI-YUNUS TOPSELVİ KÜLTÜR MERKEZİ İLE 40 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR

3 mahallemizin kesişim noktasında yer alan bir kültür merkezinin yapımına devam ediyoruz. 7 kattan oluşacak kültür merkezimizde; çok amaçlı salonlar, taziye evi, kütüphane, 11 adet atölye sınıfı ve 'Kartal Akademi' için ayrılan 11 adet sınıf yer alıyor.

PANDEMİDE DAYANIŞMAYI BÜYÜTTÜK

Gönül Çarşımız aracılığıyla 13 bin 403 ihtiyaç sahibi komşumuza 129 bin 257 adet ev tekstili ürünü, ev eşyası ve giyim malzemesi desteği sağladık. Yüzlerce ilkokul öğrencimize kırtasiye malzemesi, yüzlerce üniversite öğrencimize nakdi eğitim yardımında bulunduk.

Pandemi sebebiyle 2020 ve 2021 yılları hariç, Ramazan Ayı iftar ve sahur buluşmalarımızda 143 bin 820 komşumuzla aynı sofrayı paylaştık. Muharrem Ayı kapsamında 83 bin 900 komşumuzla iftar soframızı ve aşure ikramımızı paylaştık. 'Hoş Geldin Bebek' uygulaması ile Kartal'da yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarına destek olacak paketlerimizi komşularımıza ulaştırdık.

Komşularımızın sağlığını korumak adına ilçemizdeki kamusal alanların tümünü düzenli aralıklarla dezenfekte ettik. Şimdiye kadar 30 milyon 258 bin 623 metrekare alanı dezenfekte ederek 2 bin 760 litre solüsyon kullandık. Komşularımız için 238 bin 200 adet hijyen paketi ve kolonya dağıtımı gerçekleştirdik. Pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları süresince 65 yaş ve üstü komşularımıza bankacılık, postacılık ve alışveriş hizmetleri alanında destek sağladık.

CAN DOSTLARIMIZ İÇİN YENİ VETERİNERLİK BİNASI VE HAYVAN BARINAĞI

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmet binamızı yeniliyoruz. Kapasitesini, imkanlarımızı ve hizmet kalitemizi iyileştirmek adına daha donanımlı bir tesis haline getiriyoruz. Kartal'da aynı yaşamı paylaştığımız tüm canlılar güvencemiz altında. Sokaktaki can dostlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, sağlıklı bir yaşam sürmeleri için de yanlarındayız.

Kartal'da can dostlarımız için sıcak bir yuva kuracağız. 45 bin 326 metrekare alana sahip olacak hayvan barınağımızda kronik hasta, müşahede, yavrulu, yaşlı ve yasaklı hayvan bölümlerinin yanı sıra ameliyathane ile açık barınak ünitesi de bulunacak.

İŞVEREN İLE İŞ ARAYAN KOMŞULARIMIZ KARKAM'DA BİR ARADA

İş arayan komşularımızı, ihtiyaçları, mesleki ve kişisel yetenekleri doğrultusunda profesyonel platformda işverenlerle buluşturan KARKAM adlı projemizi başlattık.

NIKAH DAİRESİNE YENİ KONSEPT

Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde bulunan Nikah Dairesi'nin bahçesini yeniden düzenledik. Bahçede evlenecek çiftlerin nikahlarının kıyılacağı ana sahnenin yanı sıra, iki takı merasimi alanı ve nikah fotoğraflarının çekileceği özel dekore edilmiş sahne yerleştirdik.

MUHTARLAR TOPLANTISI İLE KATILIMCI DEMOKRASİ'NİN GÜZEL BİR ÖRNEĞİNİ SERGİLİYORUZ

Katılımcı yönetim anlayışıyla yönetim sürecine katkılarını sağlamak adına muhtarlarımızla her ayın ilk haftasında toplantı düzenliyoruz. 3 yılda 24 toplantı gerçekleştirdik. Muhtarlıklarımızın tadilat, bakım ve onarım ihtiyaçlarını gideriyoruz. Pandemi döneminde muhtarlıklarımızın çeşitli malzeme ihtiyaçlarını karşıladık, düzenli olarak dezenfekte edilmelerini