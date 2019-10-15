Kartal Belediyesi'nin 'Anne Destek Programı' başladı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde kreş yatırımlarının başarı ile sürdürüldüğü Kartal'da, minikler Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine bağlı olarak, sanat ve sporla iç içe yetiştirilirken ebeveynleri de unutulmuyor.



Kartallı ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilen, çağdaş ve ilerici eğitim anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) ile ortaklaşa düzenlediği eğitim çalışmalarına devam ediyor.



Çalışmalar kapsamında bu sene 5'incisi düzenlenen 'Anne Destek Programı' ile Kartal Belediyesi'ne bağlı 15 kreşte öğrenim gören miniklerin annelerine eğitim verilecek. Proje ile 3-6 yaş arasında çocuğu olan annelerin ebeveynlik rollerinin desteklenmesi, çocuk gelişimi konusunda bilgilenmeleri, çocuk ile anne arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. 13 hafta boyunca ücretsiz olarak verilecek eğitimin ilk toplantısı Kartal Belediyesi Ekolojik Pazarda bulunan etkinlik çadırında gerçekleştirildi. İlk buluşmada 56 anne ile başlayan programın katılımcı sayısının daha da artması bekleniyor.



Türkiye'nin en fazla kreş sayısına (15) sahip olan Kartal Belediyesi'nin, bu alandaki başarısının birden fazla ihtiyaca karşılık vermesiyle arttığını söyleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Yüzlerce çocuğumuz, kreşlerimizde nitelik olarak benzerlerine az rastlanır ortamlarda eğitim alırken, anneleri de kültürel, sanatsal ve sosyal anlamda kendilerine bolca vakit ayırma şansı yakalıyor. Bu tek yönlü bir kazanım değildir. -Çocuklarımız ve aileleri için daha fazla ne yaparız?- diye sorarken; anneleri ebeveynlik rollerinde desteklemek, çocuk gelişimi konusunda bilinçlendirmek, çocuklarıyla iletişimlerini güçlendirmek, onlara yönelik olumsuz disiplin yöntemlerini azaltmalarını sağlamak, haklar ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmek amacıyla AÇEV ile ortaklaşa düzenlediğimiz eğitimler, oldukça olumlu geri bildirimler oluşturdu. Ne mutlu ki eğitime annelerimizin ilgisi oldukça büyük. Katılan sağlayan tüm annelerimizi kutlarım. Benzeri çalışmalarımız, artarak devam edecek" dedi.



AÇEV Anadolu Yakası Sorumlusu Didem Menteşoğlu ve Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde devam edecek projenin sonunda annelere sertifikaları verilerek, projenin bu yılki ayağı sona erecek. - İSTANBUL