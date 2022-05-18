KARTAL'DA 3 GÜN SÜRECEK OLAN 19 MAYIS KUTLAMALARI BİRÇOK GENCİ BİR ARAYA GETİRDİ

Kartal'da üç gün boyunca devam eden 19 mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılı kutlamaları, birçok genci bir araya getirdi. 'Spora adım at, Kartal'a hareket kat' sloganıyla gerçekleştirilen etkinliklerde her gün farklı spor turnuvaları ile gençler spor bayramını doyasıya kutlama şansı elde etti.

Kartal Belediyesi tarafından 16-17-18 Mayıs tarihleri arasında Kartal Meydanı'nda kurulan özel alanda plaj voleybolu, basketbol, ayak tenisi, savunma sporları gösterileri ve çeşitli simülasyon etkinlikleri gerçekleştirildi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 'sanatıyla, kültürüyle, sporuyla her birimiz Atatürk gençliğine yakışır olma noktasında kendimizi yetiştirmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Bizler gençlerin içerisindeki enerjiye bu faaliyetlerle, onların etkinlikler yapmalarını sağlayarak katkıda bulunmaya çalışıyoruz' dedi.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Spora Adım At, Kartal'a Hareket Kat' sloganıyla gerçekleştirilen etkinliklerin ilk günü şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinliklere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, Başkan Danışmanları, Kartal'daki kamu ve özel eğitim kurumları, spor kulüpleri ve vatandaşlar katılım sağladı.

'ATATÜRK'E OLAN MİNNET DUYGUMUZU EN YÜKSEK SESLE İLETMEYE DEVAM EDİYORUZ'

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tüm coşkusuyla kutladıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 'Kartal'da okullarımızdaki okul takımlarını, sporcu kardeşlerimizi bu meydandaki etkinliklerin içerisinde katıyoruz. Burada hepsi hem yeteneklerini sergiliyor hem de arkadaşlarıyla tanışıyor. Arkamda gençlerimizi heveslendirecek ya da ufuklarını açacak özel gösteriler de devam ediyor. Yarının sporcuları buradaki kardeşlerim hatta belki yarının milli sporcuları bu gençler olacak. Atatürk ülkeyi gençlere emanet etti. Dolayısıyla sanatıyla, kültürüyle, sporuyla her birimiz Atatürk gençliğine yakışır olma noktasında kendimizi yetiştirmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Gençlerin içerisindeki enerjiye bizler bu faaliyetlerle, onların etkinlikler yapmalarını sağlayarak katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Kartal'da on dokuz Mayıs coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. Burada küçük sporcularımız da var yetişkin sporcularımız da var. Kartal'da hem 19 Mayıs coşkusunu hem de Atatürk'e olan minnet duygumuzu en yüksek sesle iletmeye devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'MİLLİ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ'

Karate Katada dünya üçüncülüğü olan 15 yaşındaki Tuana Canset Bursalıoğlu, şu anda -47 karate kumitede oynadığını belirterek, bugünkü gösteriden dün haberleri olduğunu söyledi. Bursalıoğlu, 'Biz bugün burada gösteri yapacağımızı daha dün öğrendik. Bu yüzden çok fazla hazırlanamadık ama bence bir günde çok güzel bir gösteri çıkarttık. Zaten sabahtan beri herkes bunun için uğraştı. Bence çok güzeldi. Hatta bu tür etkinlikler daha fazla olursa eğlenceli olur. Çünkü yaptığımız şeyleri herkese gösterebiliyoruz' şeklinde konuştu.

Balkan şampiyonluğu, dünya üçüncülüğü ve Türkiye'de sayısız dereceleri olduğunu söyleyen 14 yaşındaki Alper Hasan Akın ise 'En son 2019 Kayseri'de şampiyon oldum. Sayısız başarılı sporcumuz da var. Yıllardır bu emeği veriyoruz. Ben altı yıldır karate yapıyorum. Bu etkinlikle birlikte gençlerle bir araya gelmek güzeldi. En güzeli de herkes karateyi tanımış ve izlemiş oldu, güzel bir deneyimdi. Zaten tek burada değil, bir sürü yerde bizim gösterimiz oldu' dedi.

Kartal'daki 19 Mayıs turnuvalarında yer almayan fakat yine de etkinlikleri izlemeye gelen 16 yaşındaki Selin Tunalı ve 15 yaşındaki Sude Berber, içinde yer aldıkları voleybol takımıyla hep beraber vakit geçirmek için etkinliklere katıldıklarını söyledi. Tunalı, burada kendi yaşıtlarındaki gençleri görmenin güzel olduğuna değinerek milli değerlerine sahip çıktıkları için çok mutlu olduğunu belirtti. Berber ise pandemiden ötürü iki yıldır kutlamaların yapılmadığına vurgu yaparak bugün burada takımca ve yaşıtlarıyla 19 Mayıs'ı kutlamış olmanın mutluluğunu yaşadığının altını çizdi.

KUTLAMALAR DEVAM EDECEK

Kartal Meydanı'nın her bir köşesinde farklı spor müsabakaları ve aktivitelerin yer aldığı kutlamalar kapsamında 21 Mayıs Cumartesi günü de Yakacık Bayram Demirkol Parkı'nda yağlı güreş müsabakaları gerçekleştirilecek. Türkiye'nin ünlü pehlivanları Recep Kara, İsmail Balaban, Şaban Yılmaz ve Abdullah Güngör başta olmak üzere birçok pehlivan yağlı güreşlere katılım sağlayacak.