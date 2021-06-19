Kartal'daki depremi bilen deprem uzman yeni tahminini yaptı - Son Dakika

İstanbul'a bağlı Kartal merkezli olarak Kandilli'nin verilerine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem özellikle Anadolu yakasında çok şiddetli şekilde hissedilirken, depremle ilgili Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut'un önceki gün yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.
Veri istasyonunda 14 Haziran'da yükseliş yaşandığını belirten Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut dün uyarıda bulunarak, "Yani bu, olası bir depremin yavaş yavaş yaklaştığını göstermektedir. Kuzey Anadolu fay üstünde özellikle batı bölgesinde 4.5 büyüklüğünde bir hareket olabilir" demişti.
Yakut, "Bolu Mudurnu'da bulunan istasyonda 14 Haziran günü sağlam bir pik oldu. Yani bu, olası bir depremin yavaş yavaş yaklaştığını göstermektedir. ya Kuzey Anadolu fay üstünde özellikle batı bölgesinde 4.5 büyüklüğünde bir hareket olacak. Ya da büyük ihtimalle Akdeniz açıklarında 6 veya üzeri bir deprem olabilir. 15 Haziran ve sonrasına dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştim. Önemli bir süredeyiz. Hissedilir bir deprem yakın zamanda olabilir. Ülkemiz Haziran ayında 5 ya da üzeri bir deprem yaşayabilir" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: İHA
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