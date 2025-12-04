Dağ başında sıcak hikaye: Tilki barakaya girdi, Tilko oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dağ başında sıcak hikaye: Tilki barakaya girdi, Tilko oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Dağ başında sıcak hikaye: Tilki barakaya girdi, Tilko oldu
04.12.2025 09:50  Güncelleme: 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dağ başında sıcak hikaye: Tilki barakaya girdi, Tilko oldu
Haber Videosu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Oğuz Karslıoğlu, barakasına gelen 'Tilko' adını verdiği tilkiyi elleriyle besliyor. Karslıoğlu, "Yaklaşık 1 ay önce barakanın camından gördüm. Dışarıya çıkıp kendisine ekmek attım. Ondan sonra bize yaklaşmaya başladı. Evin içerisine girdi, tabaklarımızdan yemeye başladı. 2-3 günde bir kendisine yiyecek atıyorum gelip alıp gidiyor" dedi.

Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesindeki Kartepe'de barakada yaşayan Oğuz Karslıoğlu, yaklaşık 1 ay önce penceresinin önüne tilkinin geldiğini fark etti. Barakadan çıkan Karslıoğlu, tilkiye ekmek verdi. Ekmeği alan tilki, çevrede dolaşıp uzaklaştı. Farklı zamanda barakaya gelen tilkinin kendisine alıştığını belirten Karslıoğlu, hayvanı elleriyle beslemeye başladı. Tilki, bir süre sonra barakanın içine girip tabaktan ekmek, bisküvi ve meyve yedi. Karslıoğlu, 'Tilko' adını verdiği ve elleriyle beslediği tilkinin yemek yediği ve barakada dolaştığı anları kayıt altına aldı.

Dağ başında sıcak hikâye: Tilki barakaya girdi, Tilko oldu

'EKMEĞİ VE BİSKÜVİYİ ÇOK SEVİYOR'

Tilkiyle ilgili gözlemlerini aktaran Oğuz Karslıoğlu, "Yaklaşık 1 ay önce barakanın camından gördüm. Dışarıya çıkıp kendisine ekmek attım. Ondan sonra bize yaklaşmaya başladı, evin içerisine girdi, tabaklarımızdan yemeye başladı. 2-3 günde bir kendisine yiyecek atıyorum gelip alıp gidiyor. Ekmeği ve bisküviyi çok seviyor. Kemik ve eti daha çok tercih ediyor. İlk zamanlar çok tedirgindi şimdi daha çok samimi oldu. Ben o samimiyeti biraz bozdum. Çünkü kötü niyetli insanlar tarafından öldürüldüğünü gördüm. Bundan dolayı kendimden uzaklaştırıyorum, uzaktan seviyorum. Bir tane çakal ailesi var o gelip gidiyor, kuşlar var. Herhangi bir tedirginlik hissetmiyorum. Tepki gösteriyorlar, kimisi ısıracağından endişe ediyor, kimisi 'kendine yaklaştırma diğer insanlara da alışır, kötü niyetli insanlar zarar verir' diyor. Tabii ben de dikkate alıyorum. Geçen günlerde 'Sinco' çıkmıştı, ben de ona ithafen 'Tilko' dedim. Hayvanlara zarar veremeyelim, doğayı koruyalım. Onlar da bu hayatın bir parçası" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Tilki Kurt, Hayvanlar, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dağ başında sıcak hikaye: Tilki barakaya girdi, Tilko oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor Kardeşi dahil 3 kişi gözaltına alındı Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor! Kardeşi dahil 3 kişi gözaltına alındı
Yusufeli’nde Yırtıcı Dişlere Sahip İskelet Bulundu Yusufeli'nde Yırtıcı Dişlere Sahip İskelet Bulundu
Ölümlü kavgaya karışmışlardı Husumetlisini ezerek öldürmeye çalıştı Ölümlü kavgaya karışmışlardı! Husumetlisini ezerek öldürmeye çalıştı
Bahçeli ve diğer liderlerden Özel’e tebrik telefonu Bahçeli ve diğer liderlerden Özel'e tebrik telefonu!
Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu
Zam oranları netleşti İşte kalem kalem memur maaşları Zam oranları netleşti! İşte kalem kalem memur maaşları
AK Parti Milletvekili Kaynak’tan Papa ziyareti açıklaması: ’’Güç istemeye’’ geldi AK Parti Milletvekili Kaynak'tan Papa ziyareti açıklaması: ''Güç istemeye'' geldi
Bakan Ersoy: ’’Türkiye, Turizmde Lig Atladı Artık Model Ülkeyiz’’ Bakan Ersoy: ''Türkiye, Turizmde Lig Atladı; Artık Model Ülkeyiz''
Rakamı duyanlar inanamıyor İşte derbideki dev koreografinin maliyeti Rakamı duyanlar inanamıyor! İşte derbideki dev koreografinin maliyeti

09:58
Dün akşam herkesi kendine hayran bıraktı Trabzonspor yeni Uğurcan’ını buldu
Dün akşam herkesi kendine hayran bıraktı! Trabzonspor yeni Uğurcan'ını buldu
09:20
7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye: İşte ilk sözleri
7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye: İşte ilk sözleri
09:12
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler
09:00
Ne olduysa derbiden sonra oldu Galatasaray’da şok ayrılık
Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık
08:46
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş
08:44
Ülkeyi karıştıran karar: Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak
Ülkeyi karıştıran karar: Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak
08:02
Bahçeli’den Papa ziyaretine tepki: Konsilin İznik’ten tekrar canlandırılmasına suskun kalmayız
Bahçeli'den Papa ziyaretine tepki: Konsilin İznik'ten tekrar canlandırılmasına suskun kalmayız
07:16
Katliam gibi kaza Tıra çarpan araçtaki 4 kişi feci şekilde can verdi
Katliam gibi kaza! Tıra çarpan araçtaki 4 kişi feci şekilde can verdi
06:57
11. Yargı Paketi’nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi
11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
06:40
Terör örgütünden Türkiye’ye küstah suçlama Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu
Terör örgütünden Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2025 10:11:19. #7.11#
SON DAKİKA: Dağ başında sıcak hikaye: Tilki barakaya girdi, Tilko oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.