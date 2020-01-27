Kas hastası Kubilay'a gözyaşlarıyla veda - Son Dakika

Yaşamını yitiren Kubilay Yiğit, 2016'nın Mart ayında Galatasaray'ın daveti üzerine ailesiyle birlikte, İstanbul 'a gidip, Türk Telekom Stadı'nı gezmişti. Dönemin Galatasaray yöneticileri tarafından forma hediye edilen Kubilay, hayalinin gerçekleşmesinin sevincini yaşamıştı.

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