Son Dakika Haberleri: Kaş'ta Sağanak Yağmur Bazı Seralarda Su Baskınlarına Sebep Oldu

Kaş'ta Sağanak Yağmur Bazı Seralarda Su Baskınlarına Sebep Oldu

1 saat önce

Kaş'ta sağanak yağmur bazı seralarda su baskınlarına sebep oldu Kaş limanında dalga boyu 3 metreyi bulduANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle örtü altı tarım yapılan bazı seraları su bastı.

Kaş'ta sağanak yağmur bazı seralarda su baskınlarına sebep oldu
Kaş limanında dalga boyu 3 metreyi buldu

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle örtü altı tarım yapılan bazı seraları su bastı.
Edinilen bilgiye göre Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde iki gündür yağan yağmur dolayısıyla içerisinde 6 örtü altı seranın da bulunduğu alan göle döndü. Üreticiler suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalışırken bazı seralarda su seviyesinin 15-20 santime kadar yükseldiği belirtildi.
Öte yandan, ilçe merkezinde denizde dün geceden itibaren devam eden fırtına nedeniyle mendirekte oluşan dalga yüksekliği yaklaşık 3 metreye ulaştı. Kaş'ın çevresindeki mahallelerin yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı devam ettiği bildirildi.
Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri olumsuz hava şartlarına karşı teyakkuzda bekliyor. Ekiplerin iş makineleriyle ihbar gelen bölgede olası olumsuzluklara karşı vatandaşın yardımına hazır beklediği kaydedildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, denizde güney ve güneybatı yönlerden fırtına bekleniyor. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden 7 ila 9, açıklarda 10 kuvvetinde, dalga yüksekliği 3,0 ila 5,0 metre tahmin ediliyor. Hava parçalı çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:29 Kaynak: İHA

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