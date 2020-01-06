Kasım Süleymani suikastı: Tahran'daki törene yüz binlerce kişi katılıyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Kasım Süleymani suikastı: Tahran'daki törene yüz binlerce kişi katılıyor - Son Dakika Dünya

Kasım Süleymani suikastı: Tahran'daki törene yüz binlerce kişi katılıyor

6 saat önce

İran'da, ABD tarafından düzenlenen suikast sonucu Cuma günü öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin cenaze töreni başkent Tahran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla sürüyor.

Kasım Süleymani suikastı: Tahran'daki törene yüz binlerce kişi katılıyor, System.String[]

ABD tarafından düzenlenen suikast sonucu Cuma günü öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin cenaze töreni İran'ın başkenti Tahran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla sürüyor. İran Devlet Televizyonu ise törene "milyonlarca" kişinin katıldığını bildirdi.

Fransız haber ajansı AFP'nin muhabiri, Tahran'da hayatın durduğunu ve yoğun katılım nedeniyle sokakların tıklım tıklım dolu olduğunu aktardı.

AFP muhabiri, kalabalığı "Törenin düzenlendiği alana çıkan sokak ve caddelerde adım atacak yer yok" sözleriyle tarif etti.

İran'ın Orta Doğu politikalarının beyni olarak gösterilen Devrim Muhafızları'nın seçkin Kudüs Gücü birliğinin komutanı olan Süleymani'nin öldürülmesi bölgede gerilimin artmasına neden oldu.

İran, Süleymani'nin intikamının "doğru zamanda, doğru yerde en ağır şekilde alınacağını" söyledi ve üç günlük yas ilan etti.

Süleymani için ilk tören Cumartesi günü Irak'ta düzenlendi. Bağdat'taki törenin ardından cenaze daha sonra Şiiler için en kutsal yerler kabul edilen Kerbela ve Necef'e götürüldü. Cenaze dün İran'a getirildi.

Süleymani için İran'da başkent Tahran'ın yanı sıra Maşhad ve Kum kentlerinde de tören düzenlenmesi ve yarın da memleketi Kerman'da toprağa verilmesi planlanıyor.





Dini lider Hamaney gözyaşlarını tutamadı

İran'da törenlerin ilk durağı Tahran Üniversitesi.

Burada düzenlenen töreni yöneten İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaptığı konuşmada Süleymani için "en ağır şekilde intikam" alınacağını yineledi.

Ayetullah Ali Hamaney, Süleymani ile saldırıda hayatını kaybeden diğer beş kişiyi "şehit" olarak nitelendirdi.

Hamaney, Süleymani ile diğer beş kişinin İran bayrağına sarılı cesedinin yanında konuşma yaparken gözyaşlarını tutamadı.

Törene Hamaney'in yanı sıra Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Meclis Başkanı Ali Laricani gibi üst düzey siyasi ve askeri yetkililer katıldı.

AFP muhabiri, üniversiteye uzanan İnkilap Caddesi üzerinde törene katılmak isteyen on binlerce kişinin beklediğini bildirdi.

Haberde, törene katılmak üzere şehir dışından yüzlerce kişinin Tahran'a geldiği belirtrildi.

Kasım Süleymani, Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:55 
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