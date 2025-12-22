Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası bomba yorum: Sucuklu pizza kimse beklemesin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası bomba yorum: Sucuklu pizza kimse beklemesin

Haberin Videosunu İzleyin
Emre Belözoğlu\'ndan Galatasaray maçı sonrası bomba yorum: Sucuklu pizza kimse beklemesin
22.12.2025 00:29  Güncelleme: 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Emre Belözoğlu\'ndan Galatasaray maçı sonrası bomba yorum: Sucuklu pizza kimse beklemesin
Haber Videosu

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 3-0'lık Galatasaray mağlubiyetinin ardından bomba açıklamalarda bulundu. Belözoğlu'nun, ''Elimde peynir ve domates varken kimse benden sucuklu pizza beklememeli'' ifadeleri çok konuşuldu.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

"İSTEKLERİMİZİ YAPAMADIK"

Mücadeleyi değerlendiren Emre Belözoğlu, "Galatasaray'a karşı yapabileceğimiz net bir şekilde detaylandırdığımız yerler vardı. Oyunu tutmak adına bence elinden geldiğince uygulamaya çalışan bir oyuncu grubum var. Oyunu 1-0 tuttuk. Galatasaray geçiş yaparken, topu kaptırdığınızda geçişe geçişte güçlü bir takım. Set hücumda güçlü bir takım. İki tarafı da çok iyi oynayabilen bir takım. Bunun hazırlığını yapmıştık. 1-0 giderken 65-70'te hamle yaptık. Hamlenin karşılığında da biraz daha cüretkar oynamaya çalıştık. Böyle olunca da biraz daha onların daha rahat alan bulmasını vesile oldu. Hücum anlamında isteklerimizi yapamadık. Defans anlamında belli alanlarda Galatasaray'ı sıkıştırdık. Oyuncularımın isteğini, arzusunu görebiliyorum. Devreyle beraber değişmemiz gerekiyor. Kasımpaşa ilk defa sahasında maç kazanmadan devreyi bitirdi. O yüzden takımımızda değişim kaçınılmaz gibi duruyor. Hemen yarından itibaren 3 gün antrenman yapacağız. 2 Ocak'ta kampa gideceğiz. Minimum 7-8 oyuncuyla beraber değişmesi gereken bir takımımız var. İnşallah bunu yaparız" sözlerini sarf etti.

"BUGÜN PLANLARIMIZIN BAZILARI TUTTU, BAZILARI TUTMADI"

Bugün bazı planlarının tuttuğunu bazı planlarının ise tutmadığını dile getiren Belözoğlu, "Buna rağmen en iyisini yapmak için buradayız. Elinde bir kadroyu güçlendireceğimizi düşündüğümüz bir devre arası var önünde. Bence Kasımpaşa'nın bunu yapması gerekiyor. Kerem (Demirbay) iyi bir oyuncu. İsmi geçen oyunculardan biri de o. Topu tutmadan, yönlendirmede o benim istediğim oyunu ortaya çıkabilecek bu tarz oyunculara ihtiyaç var gibi görünüyor. Ceyhun Bey'le görüştük, başkanlarımızla görüştük. Takımın güçlenmesi adına bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. 17 maçın minimum 8-9 galibiyet çıkarabilecek bir takım inşa edeceğiz. Şikayet edecek durumda değilim. Şikayet etmemeliyim bu kadroya geldiysem. Bugün planlarımızın bazıları tuttu, bazıları tutmadı. Karşımıza güçlü bir takım vardı" dedi.

"KİMSE BENDEN SUCUKLU YA DA SOSİSLİ PİZZA BEKLEMEMELİ"

Mevcut kadro ile elinden geleni yapmaya çalıştığına değinen Emre Belözoğlu, "Elimdeki malzemeyle en iyi lezzeti çıkarabilecek oyunu yapmak durumundayım. Elimde peynir, domates varken, ben sadece peynirli domatesli en güzel pizzayı yapmalıyım. Kimse benden sucuklu ya da sosisli pizza beklememeli. Bu işin gerçeği budur. Teknik adamlar bir şeyleri konuşurken biraz daha gerçekçi yaklaşmalılar. Ben burada elimdeki mevcutla bile en iyi neyi yapabilirim, bunun derdindeyim Ofansif anlamda kesinlikle değişmemiz gereken, gelişmemiz gereken yerler var" şeklinde konuştu.

Belözoğlu sözlerini, "Elimizdeki güce göre en lezzetlisini yapmak zorundasınız. Ankaragücü'yle yaşadığımız süreç tamamen bence hakemlerin organize ettiği bir süreçti. Antalyaspor, geçen sene bence yine ligin en sıkıntılı kadrolarından bir tanesiydi ama bence iyi iş çıkardık. Lige çok iyi başladık. 4 maçta 9 puan aldık. Camia mutsuz, 4 maçın 4'ünü de kazanmamız gerekiyor diyorlardı. Ben o yüzden bıraktım. Çünkü bazen ülkede gerçeklerle karşılaşmak istemeyen bir grupla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Gerçekçi bakacağız. Bunları tecrübe olarak görüyoruz. Teknik adamlık kariyerimde iyi de gitse kötü kötü de gitse hedeflerimden vazgeçmeden yoluna devam edeceğim. Bu bir tecrübe. Hep böyle bakarım" ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: DHA

Emre Belözoğlu, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası bomba yorum: Sucuklu pizza kimse beklemesin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Güven Hakan Güven Hakan:
    ' Kripto paraların riskli olduğunu biliyordum, ancak NelsonFY benim için oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Yatırımım muazzam bir şekilde büyüyerek 539.000 dolara ulaştı ve kârımı çoktan çektim. Gerçek kripto para büyümesi arayan herkes TeIegram'dan ! NildaSGNL ! onunla iletişime geçmeli. ' 0 0 Yanıtla
  • hasanozpalas1970 hasanozpalas1970:
    Haklısın ya sen büyük bir hocasın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsü aldı, mahalleliyi peşine taktı Akşam olunca ışıklar açılıyor, müzik başlıyor İETT otobüsü aldı, mahalleliyi peşine taktı! Akşam olunca ışıklar açılıyor, müzik başlıyor
Hyundai’den heyecanlandıran Türkiye kararı Elektrikli otomobil üretimi için harekete geçtiler Hyundai'den heyecanlandıran Türkiye kararı! Elektrikli otomobil üretimi için harekete geçtiler
Ölü bulundukları otomobilde, isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi Ölü bulundukları otomobilde, isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi
Samsun’da kestiği ağacına altında kalan genç hayatını kaybetti Samsun'da kestiği ağacına altında kalan genç hayatını kaybetti
10 katlı bina “kontrollü“ şekilde yıkıldı, çocuklar son anda kurtuldu 10 katlı bina "kontrollü" şekilde yıkıldı, çocuklar son anda kurtuldu
Eskişehir’de otobüs yandı: Yolcular ölümden döndü Eskişehir'de otobüs yandı: Yolcular ölümden döndü
TBMM’ye binlerce dilekçe sunuldu Haftada 4 gün mesai masada TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada
Büyükçekmece’de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Büyükçekmece'de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
ABB’den ’Yavaş’a soruşturma izni’ hakkında ilk açıklama Dikkat çeken Melih Gökçek detayı ABB'den 'Yavaş'a soruşturma izni' hakkında ilk açıklama! Dikkat çeken Melih Gökçek detayı
San Francisco’da 130 bin kişi elektriksiz kaldı San Francisco'da 130 bin kişi elektriksiz kaldı

11:12
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul’un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız
11:00
Bakan Şimşek’ten 2026 için heyecanlandıran mesaj Tek tek sıraladı
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı
10:45
6. rauntta kabusu yaşamıştı İşte çenesi kırılan Jake Paul’un son hali
6. rauntta kabusu yaşamıştı! İşte çenesi kırılan Jake Paul'un son hali
10:31
Icardi’den Hagi’ye mektup
Icardi'den Hagi'ye mektup
10:16
Ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu
Ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu
10:07
Torreira için verilen kararlar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
10:06
Meclis’teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü
Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü
10:02
Rusya’nın kalbinde patlama Putin’in kilit komutanı öldürüldü
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
10:00
Zemheri soğukları başladı 40 gün yurdu esir alacak
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak
09:11
ÖTV’siz yerli araç dönemi başlıyor 3 çocuklu aileler öncelikli
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli
09:01
44 yıl sonra bir ilk 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2025 11:36:26. #7.13#
SON DAKİKA: Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası bomba yorum: Sucuklu pizza kimse beklemesin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.