KASTAMONU - Anadolu'nun ilk lisesi Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi 137 yaşında - Son Dakika
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KASTAMONU - Anadolu'nun ilk lisesi Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi 137 yaşında

14.05.2022 21:33

Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan ve Çanakkale ile Kurtuluş savaşlarına katılan öğrencilerinden çoğunun şehit düşmesiyle bilinen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde 137. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan ve Çanakkale ile Kurtuluş savaşlarına katılan öğrencilerinden çoğunun şehit düşmesiyle bilinen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde 137. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Dönemin Kastamonu Valisi Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından 1885'te Kastamonu İdadi Mektebi adıyla kurulan lise, Cumhuriyet'in ilanının ardından önce Kastamonu Lisesi, 1963 yılından sonra da kurucusunun adı verilerek Abdurrahmanpaşa Lisesi olarak hizmete devam etti.

Lise, 120 öğrencisinin Çanakkale Savaşı için cepheye gitmesi sonucu 1914-1918 yıllarında ve öğrencilerinin Kurtuluş Savaşı'na da katılması sonucu 1921 yılında mezun veremedi.

Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde savaşa giden öğrencilerin isimleri ile savaştan dönenlerin silah, üniforma ve malzemelerinin bulunduğu bir köşe yer alıyor.

Lisenin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Karaçomak Çayı kenarında okulun eski mezunları ile öğrencileri, Abdurrahmanpaşa Lisesi Marşı'nı söyleyerek Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul müdürü Hüseyin Mısırlıoğlu, törende yaptığı konuşmada, köklü bir okul olduklarını vurgulayarak, "Anadolu'nun kadim şehri ilimize Galatasaray ve İstanbul liselerinin bir benzeri olarak yaptırılan lisemiz, Anadolu'da açılan ilk lise olarak okuma şevkiyle yanıp tutuşan binlerce genci bünyesine çekip bağrına basacaktır." dedi.

Lisenin kahramanlıklarla dolu geçmişi bulunduğuna işaret eden Mısırlıoğlu, şunları kaydetti:

"Yıl 1914, düşman kapıya dayanmış, istiklal tehlikede. Durur mu yaşı tutan Sultani öğrencileri. Kara tahtaya, 'Bizi yok yazmayın hocam, biz vatan uğruna cepheye gidiyoruz.' yazıp cepheye koşar. Yaşı tutmayanlar da boş durmaz. Milli heyecanı her daim canlı tutarken haklı davamızı tüm dünyaya duyurmak için yazılar yazar, toplantılar yapar, müsamereler düzenler, hocasıyla, öğrencisiyle adeta destanlaşırlar."

Mısırlıoğlu, okulun bugünlere gelmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Programa Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu ile okul mezunları ve vatandaşlar katıldı.

KASTAMONU - Anadolu'nun ilk lisesi Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi 137 yaşında
KASTAMONU - Anadolu'nun ilk lisesi Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi 137 yaşında
KASTAMONU - Anadolu'nun ilk lisesi Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi 137 yaşında
KASTAMONU - Anadolu'nun ilk lisesi Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi 137 yaşında

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Çanakkale, Kastamonu, Şehit, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Anadolu'nun ilk lisesi Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi 137 yaşında - Son Dakika


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