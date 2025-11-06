Kastamonu\'da Kayıp Anne ve Çocuk Aranıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 4 gündür kendilerinden haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'yı (5) arama çalışmaları sürüyor. Huriye Helvacı'nın kardeşi Hüseyin Hıra, "Evden çarşıya gidiyorum diye çıkmış. Son zamanlarda ilaçlarını almamış galiba. Psikolojik sorunları olabilir" dedi.

KAYIP ANNE İLE OĞLU HER YERDE ARANIYOR

Bozkurt ilçesinde Meteoroloji TOKİ Konutları'nda oturan ve evlerinden 4 gün önce ayrılan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, emniyet ve komando birlikleri sevk edildi. Arama çalışmalarına gönüllüler de destek veriyor. Kızılay ekipleri ise bölgede ikram aracını konuşlandırdı.

KASTAMONU VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, "Şu an 4 jandarma asayiş timimiz, 2 polis ekibimiz, 1 jandarma arama kurtarma timimiz, 4 tane köpeğimiz görev alıyor. Yine dron destekli 3 jandarma asayiş komando timimiz var. AFAD'tan dron destekli 40 kişilik ekibimiz var ama toplamda 104 kamu personelimiz arama çalışmalarına katılıyor. Bölgeden insanlarımız da var. Onlarla birlikte yaklaşık 200 kişi bu arama çalışmasını şu an itibariyle bölgede sürdürüyor" diye konuştu.

"UMUDUMUZ BİR EVDE SAKLANIYOR OLMASI"

Vali Dallı, arama faaliyetlerinin sürdüğü bölgedeki koşulların zor olduğunu söyleyerek, "Umudumuz inşallah bu kadıncağızın çocuğuyla birlikte bir evde saklanıyor olması. Bütün köy muhtarlarımıza, köylerdeki vatandaşlarımıza da söyledik. Arkadaşlarımız gerekli bilgileri verdiler. Onlar da gözlerini dört açarak böyle bir hareket, ışık, bir şey gördüklerinde inşallah haber verirler diye; böyle de bir umudumuz var. Her türlü ihtimali değerlendiriyoruz açıkçası. Bütün terminallerimizi sürekli kontrol ediyoruz. Arkadaşlar kamera kayıtlarını inceliyor. İl dışına çıkmış olma ihtimalini düşünerek seyahat firmalarından bilgileri her gün alıyorlar. Eldeki her türlü teknik imkanı kullanıyoruz. Bütün temennimiz bu hanımefendinin ve 5 yaşındaki o evladımızın inşallah bir zarar görmeden kurtarılması, bulunması; bunun için de dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYIP KADININ KARDEŞİ: MANTARA ÇIKMAMIŞ

Huriye Helvacı'nın kardeşi Hüseyin Hıra ise "Evden çarşıya gidiyorum diye çıkmış. Normal çıkışı, normal kıyafetleri; o şekilde çıkmış yani mantara falan değil. Buradaki görenler de mantara geldi zannetmişler, herhangi bir şey yapmamışlar. Yani herkes ormanda mantar topluyor şu anda. Kimseden şüphelenmemişler. Çarşıya gidiyor da böyle ormanlık bölgeye gittiği olmadı. En son burada kameralara görünüyor. Başka da gören yok. Burada muhtarımız görmüş. Çocuğun ayakkabısı kirlenmiş, onu silmiş. Oradan nereye gitti hiçbir bilgimiz yok" açıklamalarında bulundu.

"İKİ ŞÜPHELİ VAR"

Hıra, kardeşinin psikiyatri ilaçları kullandığını belirterek, "Son zamanlarda ilaçlarını almamış galiba. Psikolojik sorunları olabilir. Ormanda bir yerde hayvana denk geldiyse korkmuş olabilir. Yani ben şuradan şuraya gitmeye korkuyorum gece karanlıkta. Akşam 17.00 gibi buradan ayrılmış. Buradan o karanlıkta kimse bir yere gidemez. Şüpheli var; bunlar eniştemin eski eniştesi; boşanmış, o şüpheli. Bir de bir başkası var ve onu ben tanımıyorum" dedi.