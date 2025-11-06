Kastamonu'da Kayıp Anne ve Çocuk Aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kastamonu'da Kayıp Anne ve Çocuk Aranıyor

Kastamonu\'da Kayıp Anne ve Çocuk Aranıyor
06.11.2025 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozkurt'ta 4 gündür kaybolan Huriye Helvacı ve oğlu Osman için dev arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 4 gündür kendilerinden haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'yı (5) arama çalışmaları sürüyor. Huriye Helvacı'nın kardeşi Hüseyin Hıra, "Evden çarşıya gidiyorum diye çıkmış. Son zamanlarda ilaçlarını almamış galiba. Psikolojik sorunları olabilir" dedi.

KAYIP ANNE İLE OĞLU HER YERDE ARANIYOR

Bozkurt ilçesinde Meteoroloji TOKİ Konutları'nda oturan ve evlerinden 4 gün önce ayrılan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, emniyet ve komando birlikleri sevk edildi. Arama çalışmalarına gönüllüler de destek veriyor. Kızılay ekipleri ise bölgede ikram aracını konuşlandırdı.

KASTAMONU VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, "Şu an 4 jandarma asayiş timimiz, 2 polis ekibimiz, 1 jandarma arama kurtarma timimiz, 4 tane köpeğimiz görev alıyor. Yine dron destekli 3 jandarma asayiş komando timimiz var. AFAD'tan dron destekli 40 kişilik ekibimiz var ama toplamda 104 kamu personelimiz arama çalışmalarına katılıyor. Bölgeden insanlarımız da var. Onlarla birlikte yaklaşık 200 kişi bu arama çalışmasını şu an itibariyle bölgede sürdürüyor" diye konuştu.

Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının kardeşi: İki şüpheli var

"UMUDUMUZ BİR EVDE SAKLANIYOR OLMASI"

Vali Dallı, arama faaliyetlerinin sürdüğü bölgedeki koşulların zor olduğunu söyleyerek, "Umudumuz inşallah bu kadıncağızın çocuğuyla birlikte bir evde saklanıyor olması. Bütün köy muhtarlarımıza, köylerdeki vatandaşlarımıza da söyledik. Arkadaşlarımız gerekli bilgileri verdiler. Onlar da gözlerini dört açarak böyle bir hareket, ışık, bir şey gördüklerinde inşallah haber verirler diye; böyle de bir umudumuz var. Her türlü ihtimali değerlendiriyoruz açıkçası. Bütün terminallerimizi sürekli kontrol ediyoruz. Arkadaşlar kamera kayıtlarını inceliyor. İl dışına çıkmış olma ihtimalini düşünerek seyahat firmalarından bilgileri her gün alıyorlar. Eldeki her türlü teknik imkanı kullanıyoruz. Bütün temennimiz bu hanımefendinin ve 5 yaşındaki o evladımızın inşallah bir zarar görmeden kurtarılması, bulunması; bunun için de dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYIP KADININ KARDEŞİ: MANTARA ÇIKMAMIŞ

Huriye Helvacı'nın kardeşi Hüseyin Hıra ise "Evden çarşıya gidiyorum diye çıkmış. Normal çıkışı, normal kıyafetleri; o şekilde çıkmış yani mantara falan değil. Buradaki görenler de mantara geldi zannetmişler, herhangi bir şey yapmamışlar. Yani herkes ormanda mantar topluyor şu anda. Kimseden şüphelenmemişler. Çarşıya gidiyor da böyle ormanlık bölgeye gittiği olmadı. En son burada kameralara görünüyor. Başka da gören yok. Burada muhtarımız görmüş. Çocuğun ayakkabısı kirlenmiş, onu silmiş. Oradan nereye gitti hiçbir bilgimiz yok" açıklamalarında bulundu.

Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının kardeşi: İki şüpheli var

"İKİ ŞÜPHELİ VAR"

Hıra, kardeşinin psikiyatri ilaçları kullandığını belirterek, "Son zamanlarda ilaçlarını almamış galiba. Psikolojik sorunları olabilir. Ormanda bir yerde hayvana denk geldiyse korkmuş olabilir. Yani ben şuradan şuraya gitmeye korkuyorum gece karanlıkta. Akşam 17.00 gibi buradan ayrılmış. Buradan o karanlıkta kimse bir yere gidemez. Şüpheli var; bunlar eniştemin eski eniştesi; boşanmış, o şüpheli. Bir de bir başkası var ve onu ben tanımıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Kastamonu, Bozkurt, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Kayıp Anne ve Çocuk Aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!
İtalya’daki otobüste gördüğü yazı şaşkına çevirdi: Kafayı yedim galiba İtalya'daki otobüste gördüğü yazı şaşkına çevirdi: Kafayı yedim galiba
Karaman’da 5’inci kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti Karaman'da 5'inci kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti
Galatasaray’dan Avrupa’da 12 yıl sonra bir ilk Galatasaray'dan Avrupa'da 12 yıl sonra bir ilk
Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi’ndeki büyük hedefini açıkladı: Bunu hep hayal ediyoruz Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük hedefini açıkladı: Bunu hep hayal ediyoruz
Kayseri’de 82 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Kayseri'de 82 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Direksiyon başında uyuyakaldı Kazadan sonra da devam etti Direksiyon başında uyuyakaldı! Kazadan sonra da devam etti
Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz

22:03
Domenico Tedesco’dan sürpriz 11
Domenico Tedesco'dan sürpriz 11
21:47
PFDK, Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü’nün cezalarını açıkladı
PFDK, Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı
21:21
Netanyahu’nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu
Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu
20:14
Şamil Tayyar, verilen karara ateş püskürdü: Bu mahkemeyi incelemeye alın
Şamil Tayyar, verilen karara ateş püskürdü: Bu mahkemeyi incelemeye alın
19:45
Sonunda ağzındaki baklayı çıkarttı Türkiye’yi bakın neyle suçladı
Sonunda ağzındaki baklayı çıkarttı! Türkiye'yi bakın neyle suçladı
19:23
Sındırgı’da 3.6 ve 4.3 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 3.6 ve 4.3 büyüklüğünde deprem
18:34
Altın rekor üzerine rekor kırdı, yatırımcı oraya yöneldi Uzmandan dikkat çeken değerlendirme
Altın rekor üzerine rekor kırdı, yatırımcı oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme
17:19
“ABD’nin Suriye’de askeri hava üssü kuracağı“ iddiası
"ABD'nin Suriye'de askeri hava üssü kuracağı" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2025 22:41:49. #7.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Kayıp Anne ve Çocuk Aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.