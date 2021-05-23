Katar Emiri, Doha'da Hamas lideri Heniyye ile Gazze'nin yeniden imarını görüştü - Son Dakika

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nin yeniden imarına ilişkin çalışmaları değerlendirdi.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, Heniyye ve beraberindeki heyeti başkent Doha'da kabul etti.

Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ile Gazze Şeridi'nin yeniden imarına ilişkin çalışmalar ele alındı.

Heniyye görüşmede, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulması ve Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik Katar'ın sunduğu diplomatik çabalar için şükranlarını ifade etti.

Katar Emiri Al Sani de ülkesinin kardeş Filistin halkına ve onun haklı davasına verdiği desteği sürdürdüğünü belirtti.

Al Sani ayrıca 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere meşru ulusal haklarını elde etmesi için Filistin saflarındaki birliğin önemini vurguladı.

Katar Emiri dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in Filistin halkına ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurma çabalarını sürdürdüklerini bildirmişti.

İsrail saldırılarında Gazze'de en az 2 bin bina tamamen yıkıldı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

Gazze'deki Filistin Çalışma ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan, İsrail saldırılarında en az 2 bin binanın tamamen yıkıldığını, 15 bin binanın ise kullanılamaz hale geldiğini bildirmişti.

Saldırılarda 4 cami ve onlarca karakolun tamamen yıkıldığını, sanayi bölgesindeki fabrikaların birçoğunun da kullanılamaz hale geldiğini aktaran Serhan, ilk belirlemelere göre maddi zararın 150 milyon doların üzerinde olduğunu belirtmişti.