Katı atık sahalarına çözüm oluşturacak uluslararası proje başladı - Son Dakika

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) yürütücülüğünde başlayan proje kapsamında vahşi katı atık depolama sahalarını iyileştirerek çevre ve su kaynaklarına yönelik tehlikeleri azaltmak için akıllı karar destek sistemleri geliştirilecek. " Vahşi Katı Atık Depolama Sahalarını İyileştirerek Çevre ve Su Kaynaklarımıza Yönelik Tehlikeleri Azaltmak için Akıllı Karar Sistemleri" başlıklı projede Türkiye, İtalya, Bulgaristan, Romanya ve Polonya'dan üniversite, belediye ve özel firmaları temsil eden 9 ayrı ortak kuruluş yer alıyor. Bunlar: Gebze Teknik Üniversitesi (Yürütücü), Pamukkale Üniversitesi, Fano Büyükşehir Belediyesi (İtalya), Denizli Büyükşehir Belediyesi, Training 2000 (İtalya), Silesian University of Technology (Polonya), Sofia University St. Kliment Ohridski (Bulgaristan), Research and Development Biointech (Bulgaristan), Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti (Romanya). İlaveten proje içerisinde yer alan sosyal ortaklar ise: Network of Municipalities in the Apennine Mountains (İtalya), Gebze İnşaat Mühendisleri Odası, ECO Knowledge GT (Bulgaristan), Denizli Çevre Mühendisleri Odası, Research Organization and Manufacture of Bioproducts (Bulgaristan) ve Polish Society of Circular Economy (Polonya)'dır.

PROJE ÇEŞİTLİ SEKTÖRLERE ÇÖZÜM ÜRETECEK

30 Haziran- 1 Temmuz 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen proje başlangıç toplantısında açılış konuşmasını yapan proje yütücüsü Prof. Dr. Selçuk Toprak, bu projenin çok önemli bir çevresel soruna çözümler üretmek ve ulusal/uluslararası çalışmalara katkı koymak amacıyla ortaya çıktığını ve alanlarında uzman olan uluslararası ekiplerin bu ortak amaç doğrultusunda bir araya geldiğini belirtti. Ülkemizde, Avrupa'nın pek çok ülkesinde ve dünyada mühendislik görmeden yapılarak halen kullanılan veya terk edilmiş katı atık depolama sahalarının iyileştirilmesinin önemine işaret eden Prof. Toprak, projenin çıktıları olan yeni geliştirilecek akıllı karar destek sistemleri, yeterlilik araçları, çok dilli e-öğrenme platformu, öğrenme modülleri ve akıllı rehberlik el kitabının sürdürülebilirlikle ve konuyla ilgili çeşitli sektörlerde çözümlere ve yetkinliklerin geliştirilmesine katkı sağlayacağına özellikle vurgu yaptı.

PROJEDE TAKVİM NETLEŞTİ

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN da, tüm ortakları ve GTÜ proje ekibini (Prof. Dr.Selçuk TOPRAK, Prof. Dr. Banu ÇETİN, Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem BALÇIK ve Araş. Gör. Oğuz DAL) kutlayarak, bu projenin yalnızca proje ortağı olan ülkelere değil, AB içinde ve dışındaki diğer ülkelere de faydalar sağlayacak fikri çıktılar üreteceğinden emin olduğunu ifade ederek başarılar diledi.2 gün süren toplantılarda ulusal raporlar sunularak, sorunlar tartışıldı ve projenin fikri çıktılarının üretilip hizmete sunulması takvimi netleştirildi. Projenin web sayfası https://smart-envi.gtu.edu.tr/ adresinden sunularak, paylaşımların tüm ilgilenenlere bu adresten ve ilgili sosyal medya hesaplarından yapılması kararlaştırıldı. Yaklaşık 2 yıl sürecek projenin sonlarına doğru 5 ortak ülkede tüm paydaşlarla çalıştaylar yapılması ve proje bitişinde de GTÜ'de herkese açık kapsamlı, uluslararası bir konferans gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.