Son Dakika Haberleri: Kayak: Fıs Anatolian Cup

Kayak: Fıs Anatolian Cup

2 saat önce

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) ve Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) iş birliğinde Erzurum'da düzenlenen FIS Anatolian Cup yarışlarında Türkiye 5 madalya kazandı.

Kayak: Fıs Anatolian Cup, System.String[]
Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) ve Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) iş birliğinde Erzurum'da düzenlenen FIS Anatolian Cup yarışlarında Türkiye 5 madalya kazandı.

Palandöken Dağı'ndaki pistlerde gerçekleştirilen ve 4 gün süren organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, Ermenistan, Arnavutluk, Kosova ve Fas'tan sporcular katıldı.

Erkek ve kadın kayakçılar, slalom ve büyük slalom kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Kadınlarda Sıla Kara birinci, Ayşe Durlu ikinci, Yael Sadioğlu üçüncü oldu.

Erkeklerde Hırvat William Vukelic birinci olurken Can Bostan ikinci ve Derin Berkin üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyonun son gününde düzenlenen madalya törenine katılan TKF Yönetim Kurulu Üyeleri Cafer Nuroğlu ile Zafer Dumlu, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:10 Kaynak: AA

Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye, Spor
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