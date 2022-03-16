Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

16.03.2022 13:21
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 260 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 260 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 260, Davraz'da 196, Kartepe ve Hakkari'de 189, Uludağ'da 180, Palandöken ve Erciyes'te 175, Denizli'de 164, Ovacık'ta 145, Yıldız Dağı ve Hesarek'te 140, Yedikuyular'da 130, Sarıkamış'ta 128, Çambaşı'nda 118, Ilgaz'da 117, Yıldıztepe'de 115, Keltepe, Hazarbaba ve Murat Dağı'nda 95, Kop Dağı'nda 82, Konaklı'da 73, Zigana'da 70, Mersivan'da 60, Salda'da 52, Elmadağ'da 44, Yalnızçam'da 41, Saklıkent'te 39 ve Kandilli'de 14 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez16.03.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaPB-71
PalandökenÇB-20-11
DavrazAB-10-3
HakkariKY-14-8
KartepeÇB-84
UludağP-100
ErciyesPB-17-6
DenizliPB-132
IlgazPB-15-3
KeltepePB-15-3
YedikuyularAB-11-1
Gevaş AbalıHKY-7-4
KonaklıÇB-21-9
NemrutPB-14-7
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu, AB: Az bulutlu)

YORUMLAR
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Avrupa Birliği, Kartalkaya, Hakkari, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
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