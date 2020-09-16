Kayakta Belarus ile ortak kamplar başlıyor

Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı İvan Siraev, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'yu ziyaret etti.

Ankara Merkez ofiste gerçekleşen ziyarette Belarus ile Türkiye arasındaki sportif ilişkiler konuşuldu. Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı İvan Siraev Ali Oto'ya, Biathlon branşında kendi ülke sporcularının Türk Milli sporcuları ile ortak kamp ve çalışma yapmak istediklerini ifade etti. Erzurum Kandilli'de bulunan Biathlon tesislerinin Avrupa düzeyinde olduğunu ifade eden İvan Siraev, "Biathlonda Türkiye ile ortak kamplar yapmayı planlıyoruz. Biz ülke olarak ortak çalışmaya hazırız. Kandilli hazırlık kampları için çok uygun bir merkez" diye konuştu.Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı İvan Siraev'in ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ise, "Belarus Biathlonda önemli bir yerde. İki ülke arasında yapılacak kamp çalışmaları bizi çok memnun etti. Yapacağımız çalışma ile en kısa zamanda doğru yolda hızlı bir şekilde ilerleyeceğimize ve bunun sporcularımıza çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.