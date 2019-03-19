Kayalar'dan İstihdam Sözü

Millet İttifakının CHP'li Menderes Belediye Başkan adayı Mustafa Kayalar, 31 Mart seçimlerine az bir süre kala temposunu artırdı. Günün 20 saatini vatandaşlarla geçiren, çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Kayalar, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP İlçe Başkanı Gizem Candan ve Meclis üyesi adaylarıyla Çatalca, Akçaköy ve Dereköy'de sevgi gösterileriyle karşılandı. Davullu zurnalı buluşmalarda Kayalar, projelerini anlattı.

Partileri kenara bırakın

Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, vatandaşlara, partileri bir kenara bırakmalarını, kendilerine el uzatacak, dertlerini dinleyecek, sorunlarını çözecek adaya oy vermelerini istedi. Bu kriterlere uyan kişinin, CHP adayı Mustafa Kayalar olduğuna vurgu yapan Kılıç, "Yerel seçimlerde parti yoktur. Son beş yılda hizmet alamayan Menderesliler, sandığa giderken ellerini vicdanlarına koyup gitmeli. Karşınızda köylü dostu, üretici dostu bir adayımız var; Mustafa Kayalar. O size sahip çıkacaktır, bundan şüpheniz olmasın. Siz de Mustafa Kayalar'a sahip çıkın. Mustafa kardeşimizin sizlere söz verdiği her hizmetin takipçisi, denetçisi ben olacağım" dedi.

Su ve zeytinyağı fabrikaları

Mustafa Kayalar, Şaşal su fabrikasının İzmir Büyükşehir işbirliğiyle yeniden hayata geçirileceğini, ayrıca bölgenin zeytininin değerine değer katacak zeytinyağı fabrikası kuracaklarını açıkladı. Bu iki fabrikada 100 kişinin istihdam edileceğini, işçilerin de kesinlikle Menderes ve köylerinden olacağını açıklayan Kayalar, "Su şişeleme tesisi faaliyete geçtiğinde bölgemize ekonomik canlılık gelecek. Zeytinyağı fabrikası da bu değerli ürünümüzün katma değerli hale getirilmesinde büyük rol oynayacak. Bunlar dışında yine istihdam yaratacak projelerimiz olacak. İşçi çıkarıp işçi almayacağız. Tam tersine istihdam alanları yaratarak, insanlarımıza ekmek kapısı açacağız" diye konuştu.

Gençler, halı saha istedi

Köylülerin kendi ürettikleri malları satacakları, eski adıyla Cuma Pazarı'nı yeniden canlandıracaklarını açıklayan Mustafa Kayalar, projelerini şöyle özetledi: "Bu pazarlarda Menderesli üreticilerden başka hiç kimse tezgah açamayacak. Üreticimiz de kazanacak, tüketici de. Gençlerimizin halı saha isteklerini yerine getireceğim. Halı sahasız köy kalmayacak. Menderes'te 5 katlı otopark ve iş merkezi projemizle otopark sorununa çare bulacağız. Beş gölette yapacağımız piknik alanları, düzenlemelerle insanlarımıza yeni yaşam alanları açacağız."