Kayıp atlar başkanı istifa ettirdi - Son Dakika

İstanbul Adalar'daki atlı faytonların kaldırılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi'nin sahiplendirdiği atlardan Hatay'ın Dörtyol Belediyesi'ne gönderilen 100 atın kaybolduğu iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Olaylar karşısında sessiz kalan MHP'li Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, partisinden istifa etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli oturumunda alınan kararla Adalar'da atlı fayton taşımacılığı sonlandırıldı. Belediye, satın aldığı atları da belirli şartlar altında sahiplendirdi. Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelere teslim edilen atlardan 100'ü iki grup şeklinde 13 Ağustos 2020 ve 18 Ağustos 2020 tarihlerinde Dörtyol Belediyesi'ne hibe edildi. Üzerinde kaybolmasına karşı çip bulunan atlardan biri, taşınma sırasında telef oldu. Aradan geçen süre içerisinde hibe 99 atın kaybolduğu öne sürüldü. Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı. İlçe Tarım Müdürlüğü Dörtyol Kaymakamlığı'nın talimatları doğrultusunda konuyla ilgili başlattığı idari soruşturmayı sürdürüyor.

"Atlar teslim alınmadı"

Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız, Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyu anlatan bir dilekçe sundu. Yıldız, verdiği dilekçede şu ifadelere yer verdi:

"12 Nisan'da makam odama Dörtyol Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan Özel, Mustafa Cengiz Can ziyaretime gelmişlerdir. Bu ziyaret esnasında Meclis üyesi Hasan Özel bana 'İstanbul'dan gelen atları ne yaptınız?' diye sormuştur, ben de cevaben bu konuda herhangi bir bilgimin olmadığını, müdürlüğümüzün herhangi bir atı teslim almadığını, ancak hatırladığım kadarıyla İnsan Kaynakları Müdürlüğü veya Yazı İşleri Müdürlüğü'nce geçtiğimiz ocak şubat ayında atlarla ilgili e-belediye sistemi üzerinden bir evrak gönderdiklerini, ancak herhangi bir at teslimi alınmadığı için konuyla ilgili evrakın müdürlüğümüzle ilgili olmadığı ve geri gönderdiğimi beyan ettim. Hasan Özel de bu atların geldiğini, konuyla ilgili Veteriner İşleri Müdürü olmam sebebiyle gelen atların akıbeti konusunda bilgimin olması gerektiğini sözlü olarak beyan etmişlerdir. Bunun üzerine; konuyla ilgili tarafımdan detaylı bir inceleme yapılmıştır."

Başkan istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 'Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in partimizden istifası işleme konulmuş belediye başkanları listesinden düşürülmüştür.' açıklamasında bulundu.

İstifa eden Başkan Keskin telefonlara çıkmıyor.

Öte yandan İstanbul'dan getirilen atların bir süre çiftlikte binicilikte kullanıldığı ancak pandemi döneminde işleri kötüye giden çiftlik sahiplerinin atların bakımlarını karşılayamadıkları gerekçesiyle 99 atın çevre illere peyder pey satıldığı iddia edildi. - HATAY