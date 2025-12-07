Kayıp Çocuk Toprağa Gömülü Halde Bulundu - Son Dakika
Kayıp Çocuk Toprağa Gömülü Halde Bulundu

07.12.2025 22:00
1) KAYIP OLARAK ARANAN ÇOCUK, BAŞINDAN YARALI VE VÜCUDUNUN BİR KISMI TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDUHATAY'da 2 gündür kayıp olarak aranan Suriye uyruklu Amir A. (10), Reyhanlı Baraj Gölü yakınlarında başından yaralı ve vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, üzerine de taş konulmuş halde bulundu.

HATAY'da 2 gündür kayıp olarak aranan Suriye uyruklu Amir A. (10), Reyhanlı Baraj Gölü yakınlarında başından yaralı ve vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, üzerine de taş konulmuş halde bulundu. Amir A. hastaneye kaldırılırken, en son birlikte görüldüğü dayısı M.E. ise gözaltına alındı.

Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Suriye uyruklu Amir A., 2 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Amir A.'yı çevrede arayan ailesi, çocuklarını bulamayınca İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarmanın başlatıp, sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

TOPRAĞIN ALTINDAN ÇIKARILDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, Amir A.'nın en son dayısı M.E. ile birlikte Reyhanlı Baraj Gölü'ne gittiğini tespit etti. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Amir A.'yı vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, başından yaralı ve üzerine de taş konulmuş baygın halde buldu. Amir A.'nın, dayısının ismini sayıkladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DAYISI GÖZALTINA ALINDI

Toprağın altından çıkarılan Amir A., ilk müdahalesinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Dayı M.E. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Amir A.'nın tedavisinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU - Kamera: Hatay,

2) ANNESİNE ŞİDDET UYGULAYAN BABASINI DARBETTİ

KÜTAHYA'da A.S. (22), annesine şiddet uyguladığı iddia edilen babasını darbetti. Tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan baba- oğul, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Olay, Zafertepe Mahallesi Doruk Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.S. (51), eşi A.S. (59) ile henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartıştı. A.S., eşi S.S.'yi darbederek, silahla tehdit etti. O esnada, evde olan çocukları A.S., babası A.S.'yi darbetti. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada yaralanan baba A.S., anne S.S. ve oğul A.S. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan baba ve oğul tedavilerinin ardından gözaltına alınarak gerekli işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Hayati tehlikesi bulanmayan anne S.S.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.

09:41
