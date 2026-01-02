Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın gözaltına alınan erkek arkadaşı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta erkek arkadaşı E.G. ile kamp yapan ve bir süre tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolan Kumal, 6 gündür jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerince aranıyor.

ÇOK SAYIDA EKİP ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Dağdaki patika yollarda araçla ve yaya olarak inceleme yapan ekipler, Kumal'a ulaşmak için bölgedeki tavuk çiftlikleri, depoları, sazlık alanları, dereleri ve çok sayıda noktayı da araştırıyor. Dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi bilen off-road ekipleri de destek veriyor.

GÖZALTINA ALINAN 2 ZANLI ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SALIVERİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan Kumal'ın erkek arkadaşı E.G. ile henüz kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir arkadaşının jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

BALIKESİR VALİSİ DE ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP EDİYOR

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da bölgeye giderek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.Ustaoğlu, gazetecilere, ekiplerin kayıp ihbarını aldığı andan itibaren arama çalışmalarına başladıklarını söyledi. Çanakkale ile İzmir'den de ekiplerin arama çalışmalarına destek verdiğini belirten Ustaoğlu, şöyle konuştu:"Su altı ekiplerimiz buradaki gölette sonar cihazıyla detaylı bir arama yaptılar ama herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bunun dışında ilk akşam zaten bir İHA çalışma yapmıştı. O gece de herhangi bir temasa rastlanılmamıştı. Arazide dronla da çalışmalar devam ediyor. Maalesef arazide çok aşırı 'kılçık' diye tabir ettiğimiz ara yollar var. Bugün de yine toplamda 53 araç, 190 personelle tüm ekiplerimiz bölgede. Sivil toplum kuruluşları da çalışmalara destek veriyor. İnşallah en kısa zamanda kaybolan bu vatandaşımıza kavuşuruz."