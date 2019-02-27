Kayıp Kişi Jandarma Ekiplerince Bulundu
51 dakika önce
Malatya'nın Kuluncak ilçesinde dün kaybolan kişi jandarma ekiplerince bulundu.
Malatya
'nın Kuluncak
ilçesinde dün kaybolan kişi jandarma ekiplerince bulundu. Kızılhisar
Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Yumuk zihinsel engelli kardeşi Küçan Yumuk'un (41) eve dönmemesi üzerine jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye giden jandarma ekipleri, tipi ve yoğun sis nedeniyle gece arama çalışmasını sonlandırdı. Sabah AFAD
ve güvenlik korucularının da desteğiyle yeniden başlayan arama çalışmaları kapsamında jandarma ekipleri, mahallenin Karamıklı mevkisindeki dağlık alanda Yumuk'u buldu.
Yumuk, kontrol amacıyla 112 Acil Servis
ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:25 Kaynak: AA
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