Üye Girişi
Son dakika! KAYIP TANRILAR ÜLKESİ'NİN LANSMANI YAPILDI, BERGAMA BELGESELİ'NİN YAPIM PROTOKOLÜ İMZALANDI - Son Dakika

Son dakika! KAYIP TANRILAR ÜLKESİ'NİN LANSMANI YAPILDI, BERGAMA BELGESELİ'NİN YAPIM PROTOKOLÜ İMZALANDI

23.06.2021 12:41

Son dakika haberi: İZMİR'in Bergama ilçesinde, 1869'dan 1878'e kadar parça parça yasa dışı yollarla Almanya'ya kaçırılan Bergama Zeus Sunağı'nın geri getirilmesi için başlatılan kampanyanın tanıtımı gerçekleştirildi.

İZMİR'in Bergama ilçesinde, 1869'dan 1878'e kadar parça parça yasa dışı yollarla Almanya'ya kaçırılan Bergama Zeus Sunağı'nın geri getirilmesi için başlatılan kampanyanın tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtım kapsamında Bergama antik kentinin konu edildiği Ahmet Ümit'in son kitabı Kayıp Tanrılar Ülkesi'nin lansmanı yapıldı. Ayrıca Zeus Sunağı'nın kaçırılışının anlatılacağı belgesel film için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Yapımcı Nihal Ağırbaş arasında protokol imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Bu topraklara ait olan eserin ait olduğu yere geri dönmesini istiyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Pergamon Antik Kenti'nde gerçekleşen etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, Dikili Belediyesi Başkanı Adil Kırgöz, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Bergama eski Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, sanatçılar, yazarlar, gazeteciler ve Bergamalı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Eserlerin ait olduğu yere geri dönmesini istediklerini ve Zeus Sunağı için çalışma başlattıklarını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yasal her zaman meşru olmayabilir. Biz meşruiyetin peşindeyiz. Bu topraklara ait olan bir eserin ait olduğu yere geri dönmesini istiyoruz. Bunun meşru olduğunu biliyoruz ve bu meşru talebimizin sonuna kadar takipçisi olacağız. Elimizden alınan, kendine ait topraklardan uzaklaştırılan bütün bu eserlerin geri dönmesiyle ilgili farkındalığı büyütmek için daha çok iş yapacağız" dedi.

'BERGAMA BELGESELİ DEĞERLİ KATKILAR SUNACAK'

Zeus Sunağı'nın Berlin'den Bergama'ya geri getirmek amacıyla önemli adımlar attıklarını vurgulayan Başkan Soyer, Ahmet Ümit'in kitabının Çinli, Amerikalı, Fransız veya Rus okurda yaratacağı etkinin İzmir için çok değerli olduğuna dikkat çekti. Bergama'nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarına vurgu yapan Başkan Soyer; "Zeus Sunağı'nı ait olduğu topraklara getirmek amacı ile yürütülen çalışmalardan biri de protokolünü imzaladığımız 'Bergama Belgeseli.' Yapımcılığını ve yönetmenliğini Nihal Ağırbaş'ın yaptığı, senaryosunu ise Ömer Erbil'in yazdığı Bergama Belgeseli çalışmalarımıza değerli katkılar sunacak" dedi.

'KENDİMİ ARTIK BERGAMALI HİSSEDİYORUM'

'Kayıp Tanrılar Ülkesi' kitabının yazarı Ahmet Ümit, "Roman Berlin'de başlıyor. Cinayet Masası'nda çalışan Türk kökenli komiserimiz var; Yıldız Karasu. Cinayet soruşturması ekseninde Pergamon Altar'ından yola çıkarak, Antik Pergamon şehrini ve bizim ülkemizdeki kültürel değerlerin, anıtların ne kadar değerli olduğunu anlatıyor. Ne yazık ki olağanüstü değerlerimizin çok da farkında olmadığımızı anlatıyor. Aynı zamanda Almanya'da yükselen ırkçılığı da anlatıyor. Bütün bunların yanı sıra Antik Yunan mitolojisini anlatıyor. Türkiye bir açık hava müzesi ve yeryüzünde bu kadar zengin tarihi bir kültüre sahip olan başka bir ülke yok. 'Doğduğun yer değil doyduğun yer' diye bir söz vardır. Biz yazarlar olarak 'Doğduğun yer değil, yazdığın yer' diyoruz. Ben kendimi artık Bergamalı hissediyorum' dedi.

'SERGİLENMESİ GEREKEN YER ALMANYA DEĞİL, BERGAMA'NIN MAVİ GÖĞÜNÜN ALTI'

Bergama ile ilgili yapılacak belgeselde yeni ulaşılan bilgilere ilk kez yer vereceklerini kaydeden Bergama Belgeseli'nin yapımcısı ve yönetmeni Nihal Ağırbaş, "Senarist Ömer Erbil ile yıllardır eski eser kaçakçılığına dikkat çekmek için çalışıyoruz. 'Bergama Belgeseli'nde uzmanların görüşlerine yer vererek, profesyonel oyuncularla çalışmayı planlıyoruz. 18 Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Sönmez Osmanlı arşivi araştırmaları yaptı ve çok yeni bilgilere ulaştı ve ilk kez belgeselimizde kullanacağız. Derdi olan işler yapmaya devam edeceğiz. UNESCO'nun da dediği gibi 'Her eser yerinde güzeldir.' Bergama Zeus Sunağı'nı Almanya'da gördüğümde canım acıdı. Zeus Sunağı'nın sergilemesi gereken yer Almanya değil, Bergama'nın mavi göğünün altı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Son dakika! KAYIP TANRILAR ÜLKESİ'NİN LANSMANI YAPILDI, BERGAMA BELGESELİ'NİN YAPIM PROTOKOLÜ İMZALANDI
Son dakika! KAYIP TANRILAR ÜLKESİ'NİN LANSMANI YAPILDI, BERGAMA BELGESELİ'NİN YAPIM PROTOKOLÜ İMZALANDI
Son dakika! KAYIP TANRILAR ÜLKESİ'NİN LANSMANI YAPILDI, BERGAMA BELGESELİ'NİN YAPIM PROTOKOLÜ İMZALANDI
Son dakika! KAYIP TANRILAR ÜLKESİ'NİN LANSMANI YAPILDI, BERGAMA BELGESELİ'NİN YAPIM PROTOKOLÜ İMZALANDI
Son dakika! KAYIP TANRILAR ÜLKESİ'NİN LANSMANI YAPILDI, BERGAMA BELGESELİ'NİN YAPIM PROTOKOLÜ İMZALANDI
Son dakika! KAYIP TANRILAR ÜLKESİ'NİN LANSMANI YAPILDI, BERGAMA BELGESELİ'NİN YAPIM PROTOKOLÜ İMZALANDI
Son dakika! KAYIP TANRILAR ÜLKESİ'NİN LANSMANI YAPILDI, BERGAMA BELGESELİ'NİN YAPIM PROTOKOLÜ İMZALANDI
Son dakika! KAYIP TANRILAR ÜLKESİ'NİN LANSMANI YAPILDI, BERGAMA BELGESELİ'NİN YAPIM PROTOKOLÜ İMZALANDI
Son dakika! KAYIP TANRILAR ÜLKESİ'NİN LANSMANI YAPILDI, BERGAMA BELGESELİ'NİN YAPIM PROTOKOLÜ İMZALANDI
Son dakika! KAYIP TANRILAR ÜLKESİ'NİN LANSMANI YAPILDI, BERGAMA BELGESELİ'NİN YAPIM PROTOKOLÜ İMZALANDI
Son dakika! KAYIP TANRILAR ÜLKESİ'NİN LANSMANI YAPILDI, BERGAMA BELGESELİ'NİN YAPIM PROTOKOLÜ İMZALANDI
Son dakika! KAYIP TANRILAR ÜLKESİ'NİN LANSMANI YAPILDI, BERGAMA BELGESELİ'NİN YAPIM PROTOKOLÜ İMZALANDI
Son dakika! KAYIP TANRILAR ÜLKESİ'NİN LANSMANI YAPILDI, BERGAMA BELGESELİ'NİN YAPIM PROTOKOLÜ İMZALANDI
Son dakika! KAYIP TANRILAR ÜLKESİ'NİN LANSMANI YAPILDI, BERGAMA BELGESELİ'NİN YAPIM PROTOKOLÜ İMZALANDI

Almanya, Bergama, İzmir, Zeus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! KAYIP TANRILAR ÜLKESİ'NİN LANSMANI YAPILDI, BERGAMA BELGESELİ'NİN YAPIM PROTOKOLÜ İMZALANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rusya, İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı 14:26 Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rusya, İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı Babasına kızdığı için kendini jiletleyip evini yakan şahıs oturup olanları izledi 14:14 Babasına kızdığı için kendini jiletleyip evini yakan şahıs oturup olanları izledi İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı 14:07 İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaptırdıktan sonra Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı 13:55 Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaptırdıktan sonra Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı 15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanı deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış 13:48 15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanı deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak 12:58 Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi 12:35 Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete 12:03 Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi

Son Dakika Haberleri
14:25 AK Partili belediye başkanlarına Erdoğan'dan 11 prensip uyarısı: İmar düzenlemelerinde şaibeye yer vermeyin
14:14 Babasına kızdığı için kendini jiletleyip evini yakan şahıs oturup olanları izledi
14:09 Futbolcu olma hayali kuran Kenyalı İbrahim, Türkiye'ye gelince dolandırıldı
14:06 İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı
13:54 Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaptırdıktan sonra Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı
13:52 Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu
13:35 Trabzon Emniyeti, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret eden taraftarlara soruşturma başlattı
13:15 EURO 2020'ye tribünde 'Eş arıyorum' pankartı açan güzel taraftar damga vurdu
12:58 Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak
12:54 Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi
AK Partili belediye başkanlarına Erdoğan'dan 11 prensip uyarısı: İmar düzenlemelerinde şaibeye yer vermeyin AK Partili belediye başkanlarına Erdoğan'dan 11 prensip uyarısı: İmar düzenlemelerinde şaibeye yer vermeyin         
14:26
İlçe belediyesi ve İBB, Başakşehir'de kurulan kurbanlık pazar yüzünden karşı karşıya geldi İlçe belediyesi ve İBB, Başakşehir'de kurulan kurbanlık pazar yüzünden karşı karşıya geldi         
14:16
Futbolcu olma hayali kuran Kenyalı İbrahim, Türkiye'ye gelince dolandırıldı Futbolcu olma hayali kuran Kenyalı İbrahim, Türkiye'ye gelince dolandırıldı         
14:10
İntihar girişiminde bulunan kadını cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydettiler İntihar girişiminde bulunan kadını cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydettiler         
13:59
Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu         
13:52
Trabzon Emniyeti, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret eden taraftarlara soruşturma başlattı Trabzon Emniyeti, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret eden taraftarlara soruşturma başlattı         
13:36
Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi         
12:54
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim         
11:29
Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi         
11:23
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı         
10:44
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda         
10:03
Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi         
09:31
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 14:34:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! KAYIP TANRILAR ÜLKESİ'NİN LANSMANI YAPILDI, BERGAMA BELGESELİ'NİN YAPIM PROTOKOLÜ İMZALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement