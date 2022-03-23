Kayıp üniversiteli Furkan, 5 gün sonra ölü bulundu - Son Dakika
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Kayıp üniversiteli Furkan, 5 gün sonra ölü bulundu

23.03.2022 17:45
Kayıp üniversiteli Furkan, 5 gün sonra ölü bulundu

ERZURUM'un Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü kenarına park ettiği aracına ailesine iletilmek üzere not bıraktıktan sonra kaybolan üniversite öğrencisi Furkan Polat'ın (22), 5 gün sonra cansız bedeni bulundu.

ERZURUM'un Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü kenarına park ettiği aracına ailesine iletilmek üzere not bıraktıktan sonra kaybolan üniversite öğrencisi Furkan Polat'ın (22), 5 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Erzurum, Atatürk Üniversitesi bilgisayar mühendisliği son sınıf öğrencisi olan Furkan Polat, 18 Mart saat 19.00 sıralarında Tortum Gölü Pirinkayalar mevkisine park ettiği aracına not bıraktıktan sonra kayboldu. Polat'tan haber alamayan yakınları, durumu Tortum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine olayla ilgili araştırma başlatan jandarma, Furkan Polat'ın aracını Pirinkayalar mevkisinde terk edilmiş olarak buldu. Jandarma, aracın bagajında cüzdanını bulduğu Furkan Polat'ı arama çalışması başlattı.Furkan Polat'ın Tortum Gölü'ne atlayarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlar tarafından arama başlatıldı. Erzurum AFAD ve JAK ekiplerinden oluşturulan 10 dalgıç, Erzurum'a 101 kilometre uzaklıktaki gölde 5 gündür yaptıkları arama çalışmaları sonucunda Furkan Polat'ın cansız bedenine ulaştı. Tortum Gölü'nden çıkarılan Polat'ın cenazesi, Adli Tıp morguna kaldırıldı.


Kayıp üniversiteli Furkan, 5 gün sonra ölü bulundu
Kayıp üniversiteli Furkan, 5 gün sonra ölü bulundu
Kayıp üniversiteli Furkan, 5 gün sonra ölü bulundu
Kayıp üniversiteli Furkan, 5 gün sonra ölü bulundu
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Üniversite, Uzundere, Erzurum, Tortum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayıp üniversiteli Furkan, 5 gün sonra ölü bulundu - Son Dakika


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