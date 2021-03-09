Kaymakam Eser, şehit Göksu'nun kabrini ziyaret etti - Son Dakika

Ladik Kaymakamı Adem Eser, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu'nun kabrine ziyarette bulundu.

Deliahmetoğlu Mahallesi'ndeki kabri başında şehit Göksu için Kur'an okundu ve dua edildi.

Eser, şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Vatanı ve milleti uğruna fedakarlıkların en büyüğünü yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." dedi.

Eser, diğer şehit mezarları ile emaneti olan ailelerini de ziyaret edeceğini kaydetti.

Ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Akar, Emniyet Müdürü İlhan Güler ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şahin Örnek de bulundu.

Uğur Göksu, 10 Ekim 2018'de Batman'da PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu şehit olmuştu.