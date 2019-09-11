Kaymakam Türköz'ün babası toprağa verildi

Tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybeden emekli öğretmen Cavit Türköz'ün cenazesi, İzmir Bayraklı Çolakoğlu Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşker , Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Türköz'ün sevenleri ve yakınları katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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