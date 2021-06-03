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Kaymakam Yılmaz, "Alaplı'yı her birlikte Kalkındırmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

Kaymakam Yılmaz, "Alaplı'yı her birlikte Kalkındırmaya devam edeceğiz"

03.06.2021 17:18
Kaymakam Yılmaz,

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Alaplı Kent Konseyi Başkanlığına nezaket ziyaretinde bulundu.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Alaplı Kent Konseyi Başkanlığına nezaket ziyaretinde bulundu.

Konsey girişinde Alaplı Kent Konseyi Başkanı Yasin Ören ve Yürütme Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Kaymakam Yılmaz burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Alaplı'da sorunlarını yakından takip ettiklerini ve çözümü için çalışmaları yürüttüklerini anlatan Yılmaz, Alaplı'da eğitimden sağlığa, yol yatırımlarından, baraja kadar her sorunla titizlikle ilgilendiklerini ifade etti. Alaplı Kent Konseyinin çalışmalarından ötürü de tebrik eden Kaymakam Yılmaz, "Sizleri başarılı buluyoruz. Her konuda destek olmaya devam edeceğiz. Alaplı'mızı hep birlikte kaldıracağız. Ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Alaplı Kent Konseyi Başkanı Ören ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Alaplı'mız kaymakamlar açısından çok şanslı bir ilçe, daha önceki kaymakamlar siz de kente atandığınız ilk günden itibaren halkın içine girerek, sorunlarını dinlemeyi sürdürüyorsunuz. Kente devam eden kamu hizmetleri ile ilgili sahada sürekli olarak çalışmalarını yürütüyorsunuz. Sosyal ve katılımcı bir anlayış ile hareket ettiğinizi görüyoruz. Alaplı'lı vatandaşlarımızın talep ve önerilerinin sizler için büyük bir önem arz ettiğini bizlere hissettiriyorsunuz. Görüşünden düşüncesinden kimliğinden dolayı kimseyi ayırmadan halkın içinde ve onların her zaman yanındasınız. Makamınız her zaman halka açık ve kimseyi geri çevirmemeye çalışıyorsunuz. Makamınıza giden herkese devletin şefkat ve güler yüzünü göstermek için gayret gösteriyorsunuz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Ören ve Yürütme Kurulu üyeleri Kaymakam Yılmaz'a Ressam Aydın Yılmaz'a ait Alaplı tablosu ile ilçenin sorunları içeren dosya takdim etti. - ZONGULDAK

Kaymakam Yılmaz, Alaplı'yı her birlikte Kalkındırmaya devam edeceğiz
Kaymakam Yılmaz, Alaplı'yı her birlikte Kalkındırmaya devam edeceğiz
Kaymakam Yılmaz, Alaplı'yı her birlikte Kalkındırmaya devam edeceğiz
Kaymakam Yılmaz, Alaplı'yı her birlikte Kalkındırmaya devam edeceğiz

Vedat Yılmaz, Kent Konseyi, Alaplı, Ören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Yılmaz, 'Alaplı'yı her birlikte Kalkındırmaya devam edeceğiz' - Son Dakika


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