İZMİR Kaymakam Yılmaz Kurt, personeliyle helalleşmiş - Son Dakika

İZMİR Kaymakam Yılmaz Kurt, personeliyle helalleşmiş

03.04.2021 12:20

Kaymakam Yılmaz Kurt, personeliyle helalleşmişAYDIN'ın Didim ilçesinde sahil kenarında park halinde olan otomobilinde cansız bedeni bulunan Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un (45) makamından çıkarken personeliyle helalleştiği, şoförü ve korumasına da 'Hakkınızı helal edin' yazılı mesaj...

Kaymakam Yılmaz Kurt, personeliyle helalleşmiş

AYDIN'ın Didim ilçesinde sahil kenarında park halinde olan otomobilinde cansız bedeni bulunan Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un (45) makamından çıkarken personeliyle helalleştiği, şoförü ve korumasına da 'Hakkınızı helal edin' yazılı mesaj gönderdiği öğrenildi. Kurt, bugün memleketi Trabzon'un Çaykara ilçesinde toprağa verilecek.

17 Eylül 2018 tarihinden bu yana Kuyucak Kaymakamı olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Yılmaz Kurt, iddiaya göre, dün mesai saati bitiminde, makamından ayrılırken personelle helalleşti. Kurt'un eve gitmemesi üzerine durumdan şüphelenen yakınları, telefonla da ulaşamayınca jandarma ile polise ihbarda bulundu. Hemen harekete geçen ekipler, Kaymakam Kurt'un telefon sinyalinden Didim Akbük Mahallesi'ndeki sahil kenarındaki kayalık bölgede olduğunu belirledi. Saat 21.00 sıralarında bölgeye ulaşan ekipler, Kaymakam Kurt'u otomobilinde, elinde tabanca ile başından vurulmuş halde buldu. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Kaymakam Kurt'un cansız bedeni, önce Didim Devlet Hastanesi'ne ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ŞOFÖRÜ VE KORUMASINA 'HAKKINIZI HELAL EDİN' MESAJI GÖNDERMİŞ

Kaymakam Kurt'un cansız bedeninin bulunmasından 1.5 saat önce şoförü ve korumasına 'hakkınızı helal edin' yazılı mesaj gönderdiği belirlendi. Jandarma, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken, Kurt'un intihar etmiş olma olasılığının kuvvetli olduğu bildirildi.

AYDIN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kuyucak'tan önce Giresun'un Eynesil ilçesi kaymakamlığı görevinde bulunan Kurt'un ölümüyle ilgili Aydın Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuyucak Kaymakamımız Yılmaz Kurt, Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde 02.04 2021 günü saat 21.45 sıralarında ölü olarak bulunmuştur. Kaymakamımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un, Kuyucak ilçesine giderek Kaymakam Yılmaz Kurt'un eşine taziye ziyaretinde bulunduğu öğrenilirken, Kaymakam Kurt'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından bu sabah yakınlarına teslim edildi. Kurt'un cenazesi toprağa verilmek üzere uçakla memleketi Trabzon'un Çaykara ilçesine gönderildi.

YILMAZ KURT KİMDİR?

Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğan ve 2001 yılında Tokat'ın Almus ve Niksar ilçelerinde kaymakam vekilliği yaparak göreve başlayan Yılmaz Kurt, İngiltere'de bir yıl yabancı dil eğitimi aldı. 2005 yılında Ordu'nun Çatalpınar ilçesine kaymakamı olarak atandı. Daha sonra, Erzincan'ın Kemaliye ve Rize'nin Hemşin ilçesinde kaymakamlık, Hakkari'de vali yardımcılığı, Erzurum'un Tortum ilçesinde kaymakamlık ve Artvin'de vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında Giresun'un Eynesil ilçesi kaymakamlığından Aydın'ın Kuyucak ilçesine kaymakam olarak atandı.

İZMİR Kaymakam Yılmaz Kurt, personeliyle helalleşmiş
İZMİR Kaymakam Yılmaz Kurt, personeliyle helalleşmiş
İZMİR Kaymakam Yılmaz Kurt, personeliyle helalleşmiş
İZMİR Kaymakam Yılmaz Kurt, personeliyle helalleşmiş
İZMİR Kaymakam Yılmaz Kurt, personeliyle helalleşmiş
İZMİR Kaymakam Yılmaz Kurt, personeliyle helalleşmiş
İZMİR Kaymakam Yılmaz Kurt, personeliyle helalleşmiş

Yılmaz Kurt, Kuyucak, Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Kaymakam Yılmaz Kurt, personeliyle helalleşmiş - Son Dakika


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