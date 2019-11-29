Kayseri'de hayırseverlerce yaptırılan aile sağlığı merkezi ve Kur'an kursu açıldı

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ve hayırsever Kılıçarslan ailesinin desteğiyle yaptırılan aile sağlığı merkezi ve Kur'an kursu açıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, açılışta yaptığı konuşmada, TOKİ Demokrasi Mahallesi'nin kuruluş hikayesini anlattı.

Kayseri'nin belediyecilik açısından dillere destan bir şehir olduğunu belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"1994'de ilk başladığım günle bugün geldiğimiz, 25 sene sonraki Kayseri arasında dağlar kadar fark var. Belki yavrularımız, gençlerimiz bilmeyebilirler ama şunu bilin ki Kayseri'nin yarısından fazlası gecekondu ve derme çatma evlerdi. Altyapısı yoktu, kanalizasyon hattı yoktu, arıtma tesisleri, parkları yoktu. 4-5 park vardı onlar da mafya işgalindeydi. Aileler giremezdi. Etrafı tel örgülüydü. Belediyelerin ihalelerine sadece mafya babaları girerdi. Başkaları giremezdi. Belediyeler borçlu, militanlar oturmuş maaş ödenemezdi. Hizmet ne gezsin, hak getire."

Kayseri kadar düzenli ve muntazam bir şehir olmadığının altını çizen Özhaseki, Türkiye'nim tüm şehirlerini gezdim. Kayseri kadar imarı yerli yerinde olan başka bir şehir yok. Kendi kendine yetebilen başka bir şehir de yok. Allah'a hamdolsun. Bu şehirde herkes, her aradığını bulabiliyor. Belediye hizmetleri yerli yerinde verilebiliyor." ifadelerini kullandı.

Milletvekilleri, belediye başkanları ve mülki idare amirleri ile Kayseri'ye hizmet ettiklerini aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bu şehir turizmden nasıl istifade eder dedik, Erciyes'i yaptık. Spordan nasıl istifade eder dedik, stadyumu yaptık. Eğlence merkezi ne olur dedik, Harikalar Diyarı'nı yaptık. Aklınıza gelebilecek her bir alanda büyük yatırımlar yaptık. Birlikte beraberce çalışıyoruz. Eğer birlik varsa rahmet var. O yüzden de biz kol kola girip gayret ediyor, Kayseri'ye hizmet ediyoruz. Sizlerin duasını almaya çalışıyoruz. Bu günlerde Kayseri halkı da bizlere güveniyor, destek veriyor. Bakın burada bir hayırsever ablamız ciddi bir miktar biriktirdiği parayı veriyor. Belediyeler de tatbiki destek veriyor. Allah keselerine bin bereket versin. Kayserimiz adeta bir hayırseverler şehri. Üniversitedeki binalarımızın hepsi hayırseverlerin eseri. Okullarımız, camilerimiz... Aklınıza gelebilecek her türlü sosyal tesislerimizde Kayserili zenginlerimizin, iş adamlarımızın bu topraklara borcunu ödemek için yaptırdıkları işler."

Kayseri'ye her geldiklerinde bir yerin temelini veya açılışını yaptıklarını söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de "Güzel bir sağlık ocağı ve Kur'an kursunu hizmete açmış olacağız. Burada en önemli hadise birlik ve beraberlik içerisinde olmamız. Belediyelerimizin ve bizlerin çalışmalarıyla sizlere gelen hizmeti en üst seviyeye çıkarmak en büyük arzumuz, en büyük görevimizdir." dedi.

Törene, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, tesislerin yapımına destek veren hayırseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı.