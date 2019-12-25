Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı

6 saat önce

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı, System.String[]

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Said Kara (53) idaresindeki 62 AV 245 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı- Malatya kara yolunda devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.


Kazada yaralanan sürücü Kara Pınarbaşı Devlet Hastanesine, yolculardan İstemullah Melik, Sümeyye Fidan, Faik Altun, Murat Sinop ve Yunus Can Kayseri Şehir Hastanesine, Hasan Küçükakçe, Atacan Turan, Erdal Oskay Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Halil İbrahim Yunus, Hayrullah Belin, Eray Bilgisel, Mustafa Okumuş, Hacı Ertaş, Melike Yayan, Hubri Olgün, Sema Olgün, Duran Tütün ile Refik Çelik ise Kayseri merkezindeki özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Vedat Alıcıoğlu, Furkan Dayan, Numan Çakmak ve Uğur Sengir ise Sivas'ın Gürün ilçesi devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Said Kara, Malatya, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 kişi yaralandı
Hamile kadın eşinin ve akrabalarının şiddetinden şikayetçi oldu babasına sığındı Emekli olan güvenlik korucusu, kaz yetiştiriciliğine başladı Türkiye'de en ucuz arsa bedeli Kayseri Serbest Bölgesi'nde

Son Dakika Haberleri
17:10 Turizmciden 'yılbaşı süsü yetersiz' eleştirisi - Son Dakika
17:10 Kadına şiddete 'şarkılı' tepki - Son Dakika
17:10 Erdoğan: "Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı... - Son Dakika
17:06 Yılbaşında çocuklara kitap ve oyuncak dağıtacaklar - Son Dakika
17:04 Huzur'da "âşıklar bayramı" - Son Dakika
16:51 Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Son Dakika
16:22 İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:14:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]