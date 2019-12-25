Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Said Kara (53) idaresindeki 62 AV 245 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı- Malatya kara yolunda devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü Kara Pınarbaşı Devlet Hastanesine, yolculardan İstemullah Melik, Sümeyye Fidan, Faik Altun, Murat Sinop ve Yunus Can Kayseri Şehir Hastanesine, Hasan Küçükakçe, Atacan Turan, Erdal Oskay Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Halil İbrahim Yunus, Hayrullah Belin, Eray Bilgisel, Mustafa Okumuş, Hacı Ertaş, Melike Yayan, Hubri Olgün, Sema Olgün, Duran Tütün ile Refik Çelik ise Kayseri merkezindeki özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Vedat Alıcıoğlu, Furkan Dayan, Numan Çakmak ve Uğur Sengir ise Sivas'ın Gürün ilçesi devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.