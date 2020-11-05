"Kayseri'deki terör saldırısı" davası kararı istinaftan geçti - Son Dakika

"Kayseri'deki terör saldırısı" davası kararı istinaftan geçti

05.11.2020 13:37

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısı davasına ilişkin verilen ceza ve beraat kararları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince hukuka uygun bulundu.

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısı davasına ilişkin verilen ceza ve beraat kararları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince hukuka uygun bulundu.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 24 Ekim 2017'de başlayan, 3'ü firari 21 sanığın yargılandığı ve 19 Nisan'da karara bağlanan davanın istinaf süreci, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesinde değerlendirildi.

Ceza dairesi, yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği 8 ceza ve 10 beraat hükmünü hukuka uygun buldu.

Saldırının planlayıcısına rekor ceza

4. Ağır Ceza Mahkemesinde 24 Ekim 2017'de başlayan ve 19 Nisan 2019'da karara bağlanan davada, saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Kenan Çiçek'e "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan ve 15'er kez kasten öldürme suçlarından 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Mahkeme heyeti, Çiçek'i ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 54 kez ayrı ayrı 20'şer yıl, "tehlikeli madde bulundurmak"tan 18 yıl, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 12 yıl ve "evrakta sahtecilik" suçundan 9 yıl olmak üzere sanığı 1119 yıl hapisle cezalandırmıştı.

Sanıklar Murat Talan ve Serkan Ay, "resmi evrakta sahtecilik"ten 4'er yıl, Abdullah Akbıyık aynı suçtan 6 yıl, Mehmet Oluk "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 7,5 yıl, Ümit Kepir ve Ekrem Uğur "silahlı terör örgütüne yardım etmek"ten 4 yıl 6'şar ay, Hamit Eroğlu ise "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 10 sanık beraat etmişti.

Mahkeme, terör örgütü PKK/KCK'nın yöneticisi konumunda bulunan, Kayseri dahil Ankara ve İstanbul'da PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı eylemlerinin talimatını veren kişi olduğu kaydedilen, Kayseri'deki terör saldırısının talimatını veren firari sanık İshak Özçaktu ile diğer firari sanıklar Ferhat Tekiner ve Sait Karabulut'un dosyalarını tefrik etmişti.

Terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmesiyle bu olaya ilişkin davada firari sanık sayısı bire düşmüştü.

Sanıklar Karabulut ve Tekiner'in, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "kasten öldürme", "nitelikli şekilde kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya değiştirme" suçlamalarıyla yargılanmalarına Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Saldırının talimatını veren terörist etkisiz hale getirilmişti

İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz 2019'da İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer aldığı belirlenmişti.

Söz konusu teröristlerden birinin Kayseri'deki saldırının talimatını veren "Erhan Porsibi" kod adlı PKK'lı İshak Özçaktu olduğu tespit edilmişti.

Terör örgütü PKK'nın 2016'da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne düzenlediği bombalı saldırının faillerinden "Fırat/Botan" kod isimli Tekiner de MİT'in emniyetle gerçekleştirdiği operasyonla 23 Ekim'de Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Tekiner ile Diyarbakır'da gözaltına alınan 4 şüpheli, dün Kayseri'de tutuklanmıştı.

Kayseri, Ankara, Terör, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kayseri'deki terör saldırısı' davası kararı istinaftan geçti - Son Dakika


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