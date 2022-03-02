Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

02.03.2022 11:33
Kayseri'den kısa kısa

Talas Belediyesi, kış mevsiminin sona ermesiyle ilçe genelinde çevre temizliği ve düzenleme çalışması başlattı.

Talas Belediyesi, kış mevsiminin sona ermesiyle ilçe genelinde çevre temizliği ve düzenleme çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi Kertmeler mevkisi başta olmak üzere bazı mahallelerde yer alan boş arazilerdeki kuru otlar ve hafriyatlar temizlendi.

Kar yağışından dolayı yollarda oluşan çukurlar da kapatıldı. 7 iş makinesi ve 10 personel ile yürütülen faaliyetlerde boş alanlarda oluşan görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı.

Hacılar'da "Çanakkale Geçilmez" programı

Hacılar Belediyesi ve Şaşoğlu İmam Hatip Ortaokulu işbirliğince "Çanakkale Geçilmez" adlı söyleşi düzenlendi.

Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe konuşmacı olarak Çanakkale gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz katıldı.

Burada konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Çanakkale'yi anlamadan bugünü anlamanın mümkün olmayacağını belirtti.

Dünya barış elçisi emekli öğretmen araştırmacı yazar Turgut Kaçmaz da gazi babasının Çanakkale anılarını anlattı.

Babasının katıldığı Çanakkale ve Balkan savaşlarında yaşananları aktaran Kaçmaz, "Babam bana savaşlarda yaşananları anlatırken gözleri dolardı. Özellikle Çanakkale Savaşı'nda çok büyük kahramanlıklar gösterilmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Çanakkale anlatılmaz, Çanakkale Çanakkale'de yaşanır.' Herkesin Çanakkale'yi görmesini isterim. 253 bin şehidimizin olduğu yerdir Çanakkale. Bir metrekareye ortalama altı bin merminin düştüğü yerdir Çanakkale. Dedelerimiz savaş yıllarında çok zor imkanlar altında mücadele ediyordu. Günü geldiğinde aç kalıyorlardı. Dedelerimiz aç kaldığı için biz şimdi tokuz." ifadelerini kullandı.

Develi'de Hayati İnanç söyleşisi

Develi Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eğitimci yazar Hayati İnanç'ın katılımıyla "Can Veren Pervaneler" söyleşisi düzenledi.

Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İnanç'ı misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Divan edebiyatından beyitler okuyup açıklayan İnanç da kendi hayatından kesitler sundu.

Ailenin tehdit altında olduğunu ve muhafızı olarak annelerin kıymetine dikkat çeken İnanç, "Çocuklar annelerinin eseridir, gece gündüz, mesai tatil gibi zaman dilimlerinden uzak fedakarca gayret gösteren annelerimiz dünyanın en zor ve en anlamlı işini üretmektedirler." ifadelerini kullandı.

Muhasebe Haftası

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Muhasebe Haftası dolayısıyla ziyarette bulunan Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ve oda yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, yerel yönetici olarak her zaman odanın yanında yer almaktan onur duyduklarını belirtti.

Oda Başkanı Ali Yedikaya da Muhasebe Haftası ile ilgili bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

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Talas Belediyesi, Çanakkale, Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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