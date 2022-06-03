Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

03.06.2022 20:32
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 5 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarı diledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 5 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarı diledi.

Büyükkılıç, KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde LGS kursları düzenlediklerini, akademik yönden başarılı, sosyal olarak saygın, özgüven sahibi, değerlerine bağlı nesiller yetiştirme şiarıyla yol aldıklarını belirtti.

KAYMEK'in düzenlediği eğitim projeleriyle Gençlik Merkezleri'nde bu zamana kadar 110 bini aşkın gence hizmet verildiğini hatırlatan Büyükkılıç, "Gençlik, gelecek demektir. Gençlik bir ülkenin umudu ve yarınları demektir. Ülkemizin en büyük sermayesi gençlerimizi önemsiyoruz. Geleceğin öğretmenleri, doktorları, mühendisleri, bilim insanları olacak sevgili öğrencilerimize girecekleri LGS sınavında başarılar diliyorum. Ayrıca öğretmenlerimize ve idarecilerimize de öğrencilerin eğitim ve öğretiminde emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Talas'ta yatırım toplantısı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ta devam eden çalışmalar ve yapılacak projeleri masaya yatırdı.

Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Büyükkılıç, Talas'ın hem gelişen hem büyüyen kadim bir ilçe olduğunu belirterek, kısa süre içinde ilçe halkını memnun edecek çalışmaları hayata geçireceklerini vurguladı.

Yalçın ise 2022 yaz inşaat sezonunun başlamasıyla belediyelerde de yatırımların hareketleneceğini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç'tan müjdeler aldıklarını aktaran Yalçın, "Aynı zamanda ilçe olarak yapacaklarımız için de destekleriyle birlikte rehberliklerini de aldık. Güzel günler bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Melikgazi'ye yeni aile sağlığı merkezi

Melikgazi Belediyesi hayırsever desteğiyle Esentepe Mahallesi'nde Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi inşa edecek.

Melikgazi'ye 8 aile sağlığı merkezi kazandırdıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, birey ve halk sağlığının öncelikleri olduğunu, bu alanda yatırım yaptıklarını belirtti.

Palancıoğlu, "Çok kısa sürede inşaatımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden ilçemize ve mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

"Sırdaşın Olayım" projesi üniversitelilerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezince hayata geçirilen "Sırdaşın Olayım" projesi Erciyes Üniversitesi bahar şenliklerinde öğrencilere tanıtıldı.

Gençlerin ilgisiyle karşılaşan standı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ziyaret ederek proje hakkında bilgi aldı.

Projeyle gençlere ücretsiz psikolojik destek sunan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, kendini yalnız hisseden, anlaşılmadığını düşünen, kendini anlatmak isteyen ama engellerinden dolayı harekete geçemeyen gençlerin destekçisi olmayı amaçlıyor.

Bahar şenliklerine katılan gençler, stantta bulunan uzman psikologlardan bilgi aldı.

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Başkan Büyükkılıç'tan Gültepe esnafına ziyaret Başkan Büyükkılıç'tan Gültepe esnafına ziyaret Başkan Büyükkılıç: 'LGS'ye girecek öğrencilerimize başarılar dileriz' Başkan Büyükkılıç: 'LGS'ye girecek öğrencilerimize başarılar dileriz'
Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

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