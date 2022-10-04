Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

04.10.2022 17:03
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri hem Valiliğin hem de Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla turizme kazandırılıyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri hem Valiliğin hem de Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla turizme kazandırılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapuzbaşı Şelaleleri'ne yapılacak cam teras ile yerli ve yabancı turistlere adrenalin yaşatılacak.

Büyükşehir Belediyesi bölgede çevre düzenlemesi, asfalt çalışmaları ve otopark yapımı gibi hizmetler gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Niagara Şelaleleri'nin bir başka versiyonu olan şelalelerin turizmden hak ettiği payı alması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Yahyalı'da kadın üreticiler için protokol imzalandı

Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Belediyesi ve Yahyalı Elma Çiçeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Yahyalı Kaymakamlığında yapılan imza törenine Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Esat Öztürk ve kooperatifin kurucu üyeleri katıldı.

Burada konuşan Öztürk, kadınların ürettiği el yapımı birçok ürünü YAKOP markası adı altında satışa sunacaklarını kaydetti.

Kaymakam Kaya ise protokolle kadın istihdamın artırılmasını, kadınların aktif olarak üretimin içinde yer almalarını amaçladıklarını belirtti.

Rektör Altun, öğrencilerle buluştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun öğrenciler ile bir araya geldi.

ERÜ Genç Ofis'te gerçekleştirilen etkinlikte Altun, öğrencilerin taleplerini dinledi.

ERÜ'nün Türkiye'nin saygın üniversiteleri arasında olduğunun altını çizen Rektör Altun, başarılarının öğrencilerle beraber artarak devam edeceğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Ankara'da stant açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek "Tam Bana Göre Festivali"nde bilim, turizm, spor, gastronomi, kültür ve sanat gibi çeşitli alanlardaki stantları ile yerini aldı.

Açılış öncesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de standı gezerek, bilgi aldı.

5-9 Ekim'deki festivalde, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, KAYTUR, Erciyes AŞ, Bilim Merkezi ve Spor AŞ gibi birimleriyle Ankaralı gençlerle buluşacak.

"Bir Selçuklu Sarayı; Keykubadiye Sergisi" de festivalde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sergide, KAYMEK tarafından hazırlanan takı tasarım eserleri de yer alacak.

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Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Yahyalı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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