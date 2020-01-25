Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor hükmen galip

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 6.Grup lideri Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 11.haftasını maç yapmadan hükmen galibiyetle kapattı.



Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Lig 6.Grup lideri Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor adım adım şampiyonluğa gidiyor. Bugün sahasında oynaması gereken Adıyaman Sporder Voleybol karşılaşması, rakip takımın ligden ihraç edilmesi sebebiyle Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ile Adıyaman Sporder müsabakası iptal edildi. 11. haftayı hükmen galibiyetle kapatan ve namağlup yoluna devam eden Kayseri ekibi OSB Teknik Koleji Atletikspor rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Kulübünden yapılan açıklamada, " Daha önce TVF tarafından 25.01.2020 Cumartesi günü saat 13: 00'de kendi sahamızda oynanması planlanan OSB Teknik Koleji-Adıyaman Sporder Voleybol karşılaşması, rakip takımın ligden ihracı sebebiyle iptal edilmiştir. Taraftarımıza ilanen duyurulur" denildi. - KAYSERİ