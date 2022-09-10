Kayseri'de turizm değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de turizm değerlendirme toplantısı yapıldı

10.09.2022 15:56
Kayseri'de turizm değerlendirme toplantısı yapıldı

Kayseri Valiliğince kentteki tüm kurum ve kuruluşların, siyasi parti temsilcilerinin, turizm acentelerinin katılımıyla turizm değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kayseri Valiliğince kentteki tüm kurum ve kuruluşların, siyasi parti temsilcilerinin, turizm acentelerinin katılımıyla turizm değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, kentin sahip olduğu Soğanlı Vadisi, Kültepe, Kapuzbaşı Şelaleleri, Sultan Hanı gibi tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle, buralarda Valilik ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları anlattı.

Vali Gökmen Çiçek ise tüm kurumlarla el ele kentin turizm değerlerini ön plana çıkarmak için çalıştıklarını, önlerine hedef olarak turizmi koyduklarını söyledi. Bu konuda bir seferberlik başlattıklarını dile getiren Çiçek, "Bazen sosyal medya fenomeni gibi bazen bir turizm rehberi gibi çalışma içerisindeyiz. Bu garip gelebilir ama biz tanıtım için yapmak zorundayız. Erciyes bizim lokomotifimiz, bugün turizmi konuşabiliyorsak Erciyes'teki çalışmalardan dolayı. Erciyes ile Soğanlı Vadisi'ni ve birkaç yeri birbirine bağlayarak farklı destinasyonlar oluşturup çalışma azmindeyiz. Çok fazla zaman harcamadan enerjimizi belirli yerlere yönlendirerek bir şeyler yapma kararlılığındayız." diye konuştu.

Toplantıda moderatörlük yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Erciyes Dağı'nı kış turizmine açarken karşılaştıkları zorlukları aktardı. Kayseri'nin kadim bir kent olduğuna dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"Elimizdeki bu doğal güzellikleri, tarihi ve özellikle kültürel mirası koruyalım, açığa çıkaralım. Bunun içine fonksiyon yükleyip turizme kazandıralım ki hiç değilse istihdam sağlayalım, para kazanalım Kayseri'de. Erciyes evet bizim için bir değer ama Kayseri'nin kültür yolu rotasının bir an önce bitmesi gerekiyor. Çünkü Erciyes'te kayan insan üç saat kayıyor, dört saat kayıyor. Peki geriye kalan yirmi saatte ne yapacak bu insanlar? Yiyecekler, içecekler, keyif yapacaklar, yemeklerin tadına bakacaklar. Bir de Kayseri'nin tarihi güzelliklerini gezmek isteyecekler, kültürel mirasını görmek isteyecekler. Valiliğimizin, belediyemizin her gelen turistin eline tutuşturduğu kültür rotası olmalı ki ya ben burayı gezmeliyim demeli, sonra da kendi başlarına tek tek oraları gezebilmeli. O eserlerin hepsinin açığa çıkarılması önemli. Cami Kebir'in orada kocaman bir kütle var, kaldırılması gerekiyor. Bir tuvalet var orada affedersiniz. Altında Kayseri'nin ilk medresesi var. Bir an önce yıkılması lazım."

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da tüm dünyada tıp kongrelerinin turizme katkı verdiğine değinerek her ay büyük bir tıp kongresinin kentte yapılmasının turizme fayda sağlayacağını belirtti.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise Erciyes'in ön planda tutularak sağlık ve agro turizme (tarım turizminin) ağırlık verilebileceğini ifade etti.

AK Parti Kayseri milletvekilleri Emrah Karayel, Hülya Nergis, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı program, fikir alışverişiyle devam etti.

YORUMLAR
500
Kayseri'de 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Kayseri'de 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Kaynak: AA

Hizb-i İslami Partisi, Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de turizm değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:39 Ankaragücü maçında kendilerine saldıran taraftarı iten ve ceza alan Josef de Souza'dan ayrılık açıklaması: Kendimi güvende hissetmiyorum
15:33 Icardi'nin maaş belirsizliği sürüyor! Galatasaray'ın açıkladığı detaylar PSG'nin isteği üzerine silindi
15:22 İngiltere Kraliçesi Camilla'nın takacağı tacın üzerinde yer alan elmaslardan birinin Sultan Abdülmecit tarafından hediye edildiği ortaya çıktı
15:20 "Toplu mezar" iddiaları sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama: Toplu mezar kazılması hazırlıkları rutin bir uygulamadır
15:03 Son 16 turunda Fransa'ya yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na veda etti
14:58 Kırmızı kart cezası iptal edilmeyen Beşiktaşlı Josef de Souza hüngür hüngür ağladı
13:55 Akşener, metrobüs kazası sonrası video çeken AK Partili gençlik kolları üyesinin sözlerini yorumladı: Bu zihniyet İstanbul'u kaybetti
13:36 İBB, metrobüs kazasından önce şoförün yardım istediği anları yayınladı: Ambulans çağırın çok kötü oluyorum
12:46 Kaftancıoğlu, Bakan Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı: Helal para, güle güle yesin
12:40 CHP'li Gürsel Tekin'in çıkışıyla başlayan tartışmaya HDP'den cevap: Bizler bakanlık, mevki, makam peşinde koşacak insanlar değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 16:03:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de turizm değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement