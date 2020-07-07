Kayserispor 7 sezon sonra Beşiktaş'ı yendi - Son Dakika

Kayserispor, tam 7 sezon sonra Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlılara karşı son galibiyetini 2012-2013 sezonunda 2-0'lık skorla almıştı.

Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Ligde oynadığı son 3 maçtan 9 puan çıkaran sarı-kırmızılılar, yıllar sonra Beşiktaş'ı da yenmeyi başardı. Kayserispor, Süper Lig'de siyah-beyazlılara karşı son galibiyetini 2012-2013 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta Yener Arıca ve Bobo'nun golleri ile 2-0'lık skorla elde etmişti. Kayseri temsilcisi, o günden sonra İstanbul temsilcisine karşı oynadığı 11 maçta 3 beraberlik, 8 yenilgi aldı.

Kayserispor, ayrıca Beşiktaş'a 3. kez bir lig maçında 3 gol atmayı başardı. Sarı-kırmızılı takım, 1979-1980 sezonunda Kayseri'deki maçı 3-1, 2006-2007 sezonunda yine evinde oynadığı mücadeleyi 3-0 kazanmıştı.

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan son 13 maç ve neticeleri şöyle:

2019/2020 Kayserispor: 3 - Beşiktaş: 1

2019/2020 Beşiktaş: 4 - Kayserispor: 1

2018/2019 Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 2

2018/2019 Beşiktaş: 2 - Kayserispor: 0

2017/2018 Beşiktaş: 2 - Kayserispor: 0

2017/2018 Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 1

2016/2017 Beşiktaş: 2 - Kayserispor: 2

2016/2017 Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 1

2015/2016 Beşiktaş: 4 - Kayserispor: 0

2015/2016 Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 2

2013/2014 Beşiktaş: 2 - Kayserispor: 1

2013/2014 Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 3

2012/2013 Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 0

(İHA)