Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, hafta sonu oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, hafta sonu oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kadir Has Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında futbolcular düz koşu ve kondisyon çalışması yaptı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmana sakatlıkları bulunan Levent Gülen, Alpay Çelebi, salonda çalışan Atila Turan ve Nurettin Korkmaz ile Tunus Milli Takımı'nda yer alan Aymen Abdennour, Romanya Milli Takımı'na giden Silviu Lung ve Türkiye U17 Takımı'nda bulunan Emre Demir katılmadı. Kayserispor, Pazar günü saat 14.00'te Sivasspor'u konuk edecek.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bülent Uygun: Emre Demir'e Sevilla teklif yaptı!
Roma, Cengiz için diyetisyenleri devreye soktu! Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica'ya teklif yaptı iddiası! Oyundan alındığı için stadı terk eden Ronaldo: Sarri ile problemim yok!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 20:00:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]