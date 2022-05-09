Kazakistan'da İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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Kazakistan'da İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler anıldı

09.05.2022 16:12
Kazakistan'da İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler anıldı

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Kazak askerlerini anma törenine katıldı.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Kazak askerlerini anma törenine katıldı.

Tokayev, tören kapsamında başkent Nur Sultan'daki "Otan Ana" anıtına çelenk bıraktı ve İkinci Dünya Savaşı döneminde hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Kazakistan Milli Marşı'nın okunmasının ardından şeref kıtasını selamlayan Tokayev, savaş gazileriyle bir araya geldi.

Tokayev, ayrıca Azerbaycan, Belarus, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan Ermenistan liderlerine de tebrik mesajları gönderdi.

Salgın öncesi her yıl büyük askeri geçit töreninin yapıldığı 9 Mayıs Zafer Günü'nde bu yıl tasarruf amacıyla askeri tören olmayacağı bildirilmişti.

1941 ila 1945 yıllarındaki İkinci Dünya Savaşı'na Kazakistan'dan 1 milyon 200 binden fazla asker katılmış, yarısından fazlası hayatını kaybetmişti.

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İkinci Dünya Savaşı, cumhurbaşkanı, Kazakistan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan'da İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika


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