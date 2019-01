Kazını Yediği İçin Köpeğini Öldürdüğü Öne Sürülen Kişi Serbest Bırakıldı

AVCILAR'da kazlarından birini öldürdüğünü iddia ettiği köpeğini, av tüfeği ile vurarak öldürmekten gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Firuzköy Mahallesi'ndeki Gölboyu Caddesi'ndeki bir at çiftliğinin sahibi Ali Rıza A, kendisine ait ' Çin Arslanı' cinsi "Chow Chow' ismini verdiği köpeği başından vurarak öldürdüğüne yönelik bir videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Videoda, Ali Rıza A'nın, arazide ölü köpeğinin başına gittiği, burada, "Tanesi 150 liradan iki tane kaz. Şimdi kaybolacaktı zor buldum. Bir tanesi kayboldu, Üç tanesi 450 milyon yapıyor. Ben kazları yemek için satmıyorum. Toplaşıp yeriz, Chow Chow kazları yiyor, koparıyor kafasını üstüne çöküyor, uçuruyor, kaçırıyor. Eeee, Chow chow efendi; her şey olacağına varırmış. Sen burada rahat uyu. Chow Chow'un eseri, kazın biri kayıp, komple kayıp. İkisi de burada. Taa aşağıya uçmuş bahçıvanların tarlasına. Chow Chow da layığını buldu. Çektiği adrese ulaştırdım chow chow'u" dediği görüldü.KÖPEĞİ VURMADIĞINI SÖYLEDİ Polis ekipleri, yapılan ihbar üzerine dün akşam saatlerinde köpeğini vurduğu iddia edilen Ali Rıza A.'yı gözaltına aldı. At yetiştiricisi şüpheli polise verdiği ifadesinde söz konusu videoyu kendisinin çektiğini ancak, köpeği kendisinin vurmadığını ileri sürdü. Sağlık muayenesinden geçirilen şüphelinin Kars 'taki 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan arandığı belirlendi.Bu sabah saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı 'na sevk edilen şüpheli burada da suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.ÇİFTLİK MÜHÜRLENDİ, 5 BİN LİRA CEZA KESİLDİBu arada Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bugün öğle saatlerinde Firuzköy Mahallesi'ne giderek çiftliği, Türkiye Binicilik Federasyon Binicilik Tesisleri yeterlilik talimatı, ilgili makamlardan herhangi bir izinlerinin bulunmaması nedeniyle tedbiren faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin tutanak hazırlayarak mühürledi. Ekipler, burada bulunan kimliksiz olduğu belirlenen 3 köpeği alarak belediyeye ait hayvan barınağına götürdü. Tarım İl Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı denetimde, sahibi tarafından vurularak öldürüldüğü öne sürülen köpeği arama çalışması yapıldı. Avcılar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü sosyal medyadaki görüntülere dayanarak, 5199 sayılı yasanın 6'ncı maddesini düzenleyen "Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması" maddesinde yer alan" sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır" hükmü uyarınca yaklaşık 5 bin TL para cezasını öngören tutanağı Avcılar Kaymakamlığı'na gönderdi. Kaymakamlığın da onayıyla bu para cezasının Mal Müdürlüğü tarafından çiftlik sahibinden tahsil edileceği belirtildi. - İstanbul