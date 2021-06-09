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Kdz. Ereğli'de deniz temizliği - Son Dakika

Kdz. Ereğli'de deniz temizliği

09.06.2021 18:57

Kdz. Ereğli'de deniz temizliği Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi çevre duyarlılığına dikkat çekmek için Ereğli sahilinde denizden çöp çıkardı.

Kdz. Ereğli'de deniz temizliği

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi çevre duyarlılığına dikkat çekmek için Ereğli sahilinde denizden çöp çıkardı. Dalgıçların su yüzüne çıkardığı çöp çeşitliliği hayretler uyandırdı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 'Deniz, hava ve toprak kirliliğine' karşı herkesi duyarlı davranmaya davet etti. Kaymakam İsmail Çorumluoğlu da Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununun Ereğli sınırlarında görünmediğini, dikkatli olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü işbirliğinde 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası nedeniyle Ereğli sahilinde farkındalık etkinliği yapıldı, denizden çöp çıkarıldı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye meclis üyeleri ve sınırlı sayıda vatandaşın katılımıyla yapılan etkinlikte İtfaiye Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama ve Kurtarma Ekibi dalgıçları tarafından yarım saat süreyle deniz dibi temizliği yapıldı. Dalgıçların su yüzüne çıkardığı çöp çeşitliği hayretler uyandırdı. Lastikten, lavaboya, bira şişelerinden hurda atıklara kadar insan eliyle denize ulaşan çöpleri gören Kaymakam Çorumluoğlu ve Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli halkını çevreye duyarlılık konusunda daha dikkatli olmaya çağırdı.

"Ereğli Sınırlarında Müsilaj Görülmedi"

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, son günlerde Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununun Ereğli sınırları dahilinde görülmediğini belirtti. Çorumluoğlu, "Bu hafta çevre haftası. Özellikle Marmara Denizi'ndeki müsilaj hadisesinden sonra çevreye duyarlılık bir kat daha arttı. Çocuklarımıza miras bırakma anlamında hep eser, şunu bunu konuşuyorduk ama anladık ki çocuklarımıza bırakabileceğimiz en iyi miraslardan bir tanesi güzel bir çevre olmalı. Burada Belediye Başkanımızın beraberindeki çalışma arkadaşlarıyla bu temizliği yapmaları son derece önemli. Asıl konu çevreyi kirletmemek. Bu, vatandaşlarımıza bağlı. Vatandaş denize attıktan sonra biz çıkartmaya uğraşacağımıza vatandaş hiç denize atmasın. İdareciliğe başladığımız yıllarda sanayi ne olursa olsun gelsin diye düşünüyorduk. Şimdi OSB'ye yapılacak bir yatırımın önce çevreye zarar verip vermeyeceğine bakıyoruz. Eskiden istihdama bakardık. Şu anda Marmara Denizi'ni istila etmiş olan müsilaj ümit ediyorum ki Karadeniz'e ve Ege Denizi'ne inmez. Şu ana kadar Ereğli sınırlarında biz müsilaj görmedik. Duyarlılığımız devam ediyor. İnşallah bu bölgede görmeyiz. Köylerimizde maalesef yol üzerlerine çöp dökülmesini engelleyemedik. Çöp konteynırlarını ve araçları artırmamıza rağmen hala vatandaşlarımız yol üzerine çöp döküyor. Bu konuda bir kez daha uyarıda bulunuyorum. Çevreye karşı işlenen suçlarda kesinlikle affımız olmayacak. Çocuklarımızın hakkını yemeye kimsenin hakkı yok. Belediyemizin yapmış olduğu çevreye duyarlı bu çalışmasından dolayı başkan bey ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum."

"İklim Değişikliği ve Kirlilik Hayatı Kötüye Götürüyor"

Ereğli Belediyesi olarak 'Deniz, hava ve toprak kirliliği' konusunda duyarlı olmaya devam edeceklerini söyleyen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, iklim değişikliğinin ve kirliliğin hayatı kötüye doğru götürdüğüne dikkat çekti. Posbıyık konuşmasında, "Kirlilik konusunda sadece denizdeki değil, havadaki kirliliğe ve topraktaki kirliliğe Ereğli Belediyesi olarak duyarlı davranıyoruz. Bu konuda zaman zaman haykırdığımız da oluyor. Çevre temizliği bizim için çok önemli. Köseağzı'na ve Kireçlik'e yapılması düşünülen termik santralleri zamanında hep birlikte engelledik. Hala mücadelemiz devam ediyor. Çevre konusu sadece Ereğli Belediyesi'nin konusu değil, bütün devletlerin, Birleşmiş Milletler'in, sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerin, bireylerin bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. İklim değişikliği ve kirlilik hayatı kötüye doğru götürüyor. Arkadan gelen nesle, çocuklarımıza kötü bir ortam bırakmamak için elimizden geleni yapmalıyız. Bireylerin de bu konuda dikkatli olması lazım. Denizden çıkan çöpleri görüyoruz. Motosiklet arıza yapıyor kullanmıyorlar, denize atıyorlar, bira şişesini atıyorlar, bir çok çöp denizden çıkıyor. Bunlara dikkat edelim. Deniz, hava her şeyimiz. Daha fazla duyarlılığımızın olması için bu etkinlikleri yapıyoruz. Hep beraber daha titiz bir şekilde yolumuza devam edelim."

Temizlik İşleri Müdürü Sezgin Okumuş konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "5-11 Haziran çevre Koruma Haftası ile ilgili özellikle deniz kirliliğine dikkat çekmek için bu etkinliği düzenledik. Belen Sanayi girişinde 1. Sınıf Atık Toplama Merkezi'miz bulunuyor. Bu merkezi Türkiye'de ilk kuran belediyelerden biriyiz. Atık Getirme Merkezi'nde evsel atıkları topluyoruz. 14 çeşit atık toplanıyor. Kağıt, karton, plastik ambalajlar, metal atıklar, cam ambalajlar, ahşap ambalajlar, tekstil ürünü ambalaj atıkları, piller, florasan lambalar, kloroflorokarbon atıklar, toksit atıklar, sıvı ve katı yağlar, lastikler ve evlerden kaynaklanan tehlikeli atıklar toplanmaktadır. Bunları lisanslı nakliye firmaları tarafından Ereğli dışına bertaraf tesislerine gönderiyoruz. Geri dönüşebilir atıklar da geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.

Kdz. Ereğli'de deniz temizliği
Kdz. Ereğli'de deniz temizliği
Kdz. Ereğli'de deniz temizliği
Kdz. Ereğli'de deniz temizliği

Marmara Denizi, Zonguldak, Müsilaj, Ereğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kdz. Ereğli'de deniz temizliği - Son Dakika


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